تقلبات جوية: عدة طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه

الجزائر - تسببت التقلبات الجوية الاخيرة في قطع عدة طرق وطنية وولائية بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه، حسب وضعية حالة الطرقات التي كشفت عنها اليوم الجمعة مصالح الدرك الوطني.

فبولاية تيزي وزو, أدى تراكم الثلوج الى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية إفرحونن, الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولال ببلدية إيبودرارن.

كما أدى ارتفاع منسوب المياه الى غلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بلدية سيدي نعمان والطريق الوطني رقم 12 على مستوى واد سيباو ببلدية سيدي نعمان.

وبنفس الولاية, تم غلق الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة ببلدية ايليلتن بسبب تراكم الثلوج, الطريق الولائي رقم 100 على مستوى قرية تاقمونت ببلدية واضية بسبب انجراف التربة والطريق الولائي رقم 250 على مستوى قرية أمغيرة ببلدية آيت خليلي بعد ارتفاع منسوب المياه.

وبولاية البويرة, تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار ببلدية بشلول وتيكجدة ببلدية الأصنام, الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولال ببلدية الصحاريج وكذا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة كول تيروردة ببلدية اغبالو, يضيف نفس المصدر.

وبولاية بجاية, أدى ارتفاع منسوب المياه الى غلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة على مستوى منطقة أشروش ببلدية لفلاي, الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى بلديتي واد غير والقصر والطريق الولائي رقم 17 الرابط بين بلدية درقينة وقرية أغزر أفتيس.

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وتسبب أيضا ارتفاع منسوب المياه بولاية جيجل في غلق الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف على مستوى واد تبركوت ببلدية جيملة, الطريق الولائي رقم 135 على مستوى منطقة لمزارة ببلدية برج الطهر والطريق الولائي رقم 132 على مستوى منطقة واد الكبير ببلدية أولاد عجول.

كما تم غلق الطريق الولائي رقم 137 على مستوى منطقة واد البارد ببلدية سلمى بن زيادة ومنطقة الكبابة بذات البلدية بسبب انجراف التربة والطريق الولائي رقم 27 على مستوى منطقة العناب ببلدية أولاد رابح بسبب انهيار جسر.

وبولاية سكيكدة, أدى ارتفاع منسوب المياه الى غلق الطريق الولائي رقم 130 الرابط بين بلديتي فلفلة وعين شرشار على مستوى قرية غجاتة ببلدية جندل سعدي محمد والطريق الولائي رقم 201 على مستوى واد الصفصاف ببلدية رمضان جمال.

وأدى كذلك ارتفاع منسوب المياه بعدة مناطق من ولاية ميلة الى غلق الطريق الولائي رقم 135 على مستوى مشتة الوادية ومرج طافر ببلدية ترعي باينان, الطريق الولائي رقم 07 بمشتة أولاد عزيز ببلدية تاجنانت, الطريق الولائي رقم 06 على مستوى مشتة القنطرة ببلدية شلغوم العيد والطريق الولائي رقم 03 على مستوى مشتة بوفولة ببلدية شلغوم العيد، إضافة الى الطريق الوطني رقم 5 على مستوى مشتة عين قاضي ببلدية واد العثمانية.

وبولاية باتنة, أدى تركم الثلوج الى غلق الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة على مستوى بلديتي واد الطاقة وأريس, الطريق الوطني رقم 31 على مستوى بلدية فم الطوب, الطريق الولائي رقم 172 على مستوى بلدية إشمول والطريق الولائي رقم 172 على مستوى قرية عبابسة ببلدية كيمل.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، داعية مستعملي الطرق الى توخي الحيطة والحذر.