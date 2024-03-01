Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع الفوسفات المدمج : توقيع صفقة متعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 11:24     الفئـة : جهـوي
مشروع الفوسفات المدمج : توقيع صفقة متعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة

الجزائر - أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة, المتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج  في إطار مشروع الفوسفات المدمج, حسبما أفاد به, اليوم الجمعة, بيان للوزارة.

وقد ابرمت الصفقة أمس الخميس بمقر الوزارة بين الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية, بصفتها صاحبة المشروع المفوض وتجمع جزائري - صيني لشركات الانجاز، والذي يتضمن شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC), شركة "كوسيدار" للأشغال العمومية  "Cosider-TP", والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية "MEDITRAM", بحضور الإطارات المركزية للوزارة و إطارات الوكالة الوطنية لانجاز المنشآت المينائية, وكذا إطارات ومسؤولي الشركات المعنية بإنجاز هذا المشروع الهام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "انجاز هذا المشروع الاستراتيجي سيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة, وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير".

كما أشارت الى أن تجمع الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع يمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة في ميدان الأشغال البحرية, وهو يحوز على خبرة دولية واسعة من خلال انجازه لمشاريع مينائية كبرى.

آخر تعديل على الجمعة, 01 مارس 2024 19:01
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع الفوسفات المدمج : توقيع صفقة متعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 11:24     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.02

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: قمة التوافق والسيادة وحرية القرار

24.03.02

منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الغاز بالجزائر ستكون "ناجحة بامتياز"  

24.03.02

منتدى الدول المصدرة للغاز: منح جائزة المنتدى لمجمع سوناطراك شهادة عرفان بتميزه

24.03.02

 بوغالي في أبيدجان للمشاركة في الدورة ال 18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة…

24.03.02

منتدى الدول المصدرة للغاز: وزير الموارد البترولية النايجيري يجدد إصرار بلاده على تجسيد…

24.03.02

منتدى الدول المصدرة للغاز: عرقاب يتباحث مع الأمين العام لمنظمة "أوبك" حول التطورات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.28

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى غدا

24.02.27

على أتباع المخزن الالتفات نحو قصرهم وملكهم

24.02.28

انعقاد الدورة ال11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

24.02.26

المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

24.02.26

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

24.02.27

مسراتي تؤكد على دور المجتمع المدني كدعامة للوقاية من الفساد و مكافحته