مشروع الفوسفات المدمج : توقيع صفقة متعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة

الجزائر - أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة, المتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج, حسبما أفاد به, اليوم الجمعة, بيان للوزارة.

وقد ابرمت الصفقة أمس الخميس بمقر الوزارة بين الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية, بصفتها صاحبة المشروع المفوض وتجمع جزائري - صيني لشركات الانجاز، والذي يتضمن شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC), شركة "كوسيدار" للأشغال العمومية "Cosider-TP", والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية "MEDITRAM", بحضور الإطارات المركزية للوزارة و إطارات الوكالة الوطنية لانجاز المنشآت المينائية, وكذا إطارات ومسؤولي الشركات المعنية بإنجاز هذا المشروع الهام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "انجاز هذا المشروع الاستراتيجي سيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة, وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير".

كما أشارت الى أن تجمع الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع يمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة في ميدان الأشغال البحرية, وهو يحوز على خبرة دولية واسعة من خلال انجازه لمشاريع مينائية كبرى.