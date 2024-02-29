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تقلبات جوية: عدة تدخلات للحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية 

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 13:43     الفئـة : جهـوي
تقلبات جوية: عدة تدخلات للحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية 

 الجزائر - قامت مصالح الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية بعدة تدخلات جراء التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من ولايات الوطن خاصة المناطق الشمالية منها, حسب ما أفادت به حصيلة للحماية المدنية, اليوم الخميس.

وأوضح المصدر, أن مصالح الحماية المدنية "تدخلت عبر العديد من ولايات الوطن خاصة المناطق الشمالية المعنية بالنشرة الجوية الخاصة, أين قامت بعدة عمليات إمتصاص لمياه الأمطار التي تسربت وتراكمت داخل المنازل وكذا بالمنشآت الخاصة و العامة وببعض الطرقات".

وفي هذا السياق, قدمت مختلف وحدات الحماية المدنية المساعدة ل57 شخصا كانوا على متن 29 مركبة بعدما حاصرتهم مياه الامطار أو الثلوج في بعض المناطق في كل من ولايات تيزي وزو, البويرة, برج بوعريريج و المسيلة.

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كما تم انقاذ وإجلاء عائلتين (02) كانتا محاصرتين بمياه الأمطار داخل منزليهما على إثر فيضان بعض الأودية في ولايتي بجاية (واد غير) والبويرة (الأخضرية).

وسجلت الحماية المدنية من جهة أخرى--يضيف ذات المصدر-- 5 إنهيارات جزئية لجدران بكل من ولايات بجاية, المدية و الجزائر, دون تسجيل ضحايا, مشيرا إلى وقوع 3 إنجرافات للتربة  بولايات المدية, الجزائر و جيجل.

وبالنسبة لحالة الطرقات, أكدت الحماية المدنية أن بعض الطرقات "تبقى مغلوقة و صعبة المسالك إثر تراكم الثلوج أو مياه الأمطار", لافتة إلى أن عملية إعادة فتح الطرقات " متواصلة بواسطة كاسحات الثلوج".

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 14:12
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تقلبات جوية: عدة تدخلات للحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية 
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 13:43     الفئـة : جهـوي   شارك

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