تقلبات جوية: عدة طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه

الجزائر - تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من مناطق شمال الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة في قطع عدة طرق بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه, حسب ما علم اليوم الخميس لدى مصالح الدرك الوطني.

وفي هذا الصدد, أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني, الرائد سمير بوشحيط, في تصريح لوأج, أن الاضطرابات الجوية الأخيرة تسببت في قطع بعض الطرق على مستوى ولايات تيزي وزو, بجاية, بومرداس, البويرة, سطيف, جيجل, قسنطينة وسكيكدة.

فعلى مستوى ولاية تيزي وزو, تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 على مستوى منطقة "ثيشتر" ببلدية افرحونن والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة "أسول" ببلدية أيت بومهدي وكذا الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة "تيزي نكولان" ببلدية ايبودرارن والطريق الوطني رقم 253 على مستوى "فج شلاطة" ببلدية ايليلتن، فيما تسبب انجراف التربة في غلق الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية آيت يحي.

وبولاية بجاية، تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى منطقة "فج شلاطة" والطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى بلدية "وادي غير" والطريق الولائي رقم 141 على مستوى المنطقة الصناعية "تاحراشت" ببلدية أقبو.

كما شهدت ولاية بومرداس غلق عدة طرق بسبب ارتفاع منسوب المياه, سيما الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين ولايتي بومرداس والبويرة على مستوى بلدية "عمال" بسبب ارتفاع منسوب مياه واد يسر، حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق السيار شرق - غرب على مستوى بلدية الأخضرية وبلدية بودواو في كلا الاتجاهين.

وبولاية البويرة، تم غلق الطريق الوطني رقم 15 على مستوى بلدية "بئر غبالو" بسبب تراكم الثلوج وكذا الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة "تيزي نكولان" والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة "بشلول" ومنطقة تيكجدة ببلدية الأصنام.

وبولاية سطيف، أدى انجراف التربة إلى غلق الطريق الولائي رقم 45 على مستوى بلدية بوسلام, في حين شهدت ولاية أم البواقي غلق الطريق الوطني رقم 10 على مستوى "فج الخرشف" ببلدية "لزرق" بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية جيجل، أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الولائي رقم 147 على مستوى "قرية بوخرطوم" ببلدية الأمير عبد القادر والطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف على مستوى واد تابركوت.

كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي, إلى جانب الطريق الوطني رقم 3 على مستوى "جسر الفنتارية" ب"واد حميميم" ببلدية الخروب.

وتسبب انجراف التربة بولاية سكيكدة في غلق الطريق الولائي رقم 33 على مستوى "قرية لخماخم" ببلدية "زردازة", كما تم غلق الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين بلديتي المرسى وبن عزوز على مستوى "جسر شراشرة" بسبب ارتفاع منسوب المياه، إضافة الى الطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلديتي أم الطوب وبني وردان على مستوى واد بولخراشف.