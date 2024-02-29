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تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بـ46 طنا من مسحوق الحليب الفوري

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 11:55     الفئـة : جهـوي
تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بـ46 طنا من مسحوق الحليب الفوري

الجزائر - تم تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بكمية من مسحوق الحليب الفوري تقدر بـ46 طنا لضمان تلبية حاجيات سكان هاتين المنطقتين بهذه المادة الحيوية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجمع العمومي للحليب "جيبلي".

وأوضح نفس المصدر أنه "تجسيدا للتعليمات الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص تنفيذ توصيات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان تغطية احتياجات السوق بمادة الحليب الفوري على مستوى ولايات الجنوب، عكف مجمع الحليب (جيبلي)، ابتداء من أمس الاربعاء، على تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بكمية معتبرة تقدر بـ46 طنا من مادة مسحوق الحليب الفوري المدعم والمقنن شهريا".

وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق بشحنة أولية "تستجيب لاحتياجات ساكنة هذه المناطق وتتماشى مع مساعي السلطات العليا في البلاد، والرامية الى تحقيق الاكتفاء في المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك ووضعها في متناول المواطنين".

 

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تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بـ46 طنا من مسحوق الحليب الفوري
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 11:55     الفئـة : جهـوي   شارك

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