تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بـ46 طنا من مسحوق الحليب الفوري

وأوضح نفس المصدر أنه "تجسيدا للتعليمات الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص تنفيذ توصيات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان تغطية احتياجات السوق بمادة الحليب الفوري على مستوى ولايات الجنوب، عكف مجمع الحليب (جيبلي)، ابتداء من أمس الاربعاء، على تدعيم ولايتي ان قزام وبرج باجي مختار بكمية معتبرة تقدر بـ46 طنا من مادة مسحوق الحليب الفوري المدعم والمقنن شهريا".
وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق بشحنة أولية "تستجيب لاحتياجات ساكنة هذه المناطق وتتماشى مع مساعي السلطات العليا في البلاد، والرامية الى تحقيق الاكتفاء في المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك ووضعها في متناول المواطنين".