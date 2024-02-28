فلاحة: عرض أول دليل للمنتجات المحلية

الجزائر - تم عرض اول دليل وطني للمنتجات المحلية, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, يضم 190 منتجا فلاحيا متوفرا في مختلف جهات الوطن.

و يضم الدليل الذي صمم حسب منهجية منظمة الزراعة و التغذية 98 منتجا مصنفا مرفقا ببطاقات تقنية اضافة الى 92 منتجا تم احصائه في انتظار تثمينه عن طريق الترميز التعريفي الخاص لا سيما الاشارة الجغرافية و التسمية الأصلية, حسب الشروحات المقدمة من طرف مصممي هذا الدليل خلال حفل التقديم الذي احتضنه المعهد الوطني للبحث الزراعي.

و في هذا السياق أشارت المديرة الفرعية المكلفة بالفلاحة البيولوجية و الوسم بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية, نعيمة بوراس الى ان الدليل يعتبر "أداة ضرورية اسمح للسلطات العمومية بامتلاك قاعدة بيانات تسهل تطبيق استراتيجية ترقية فلاحة مبنية على التنمية المحلية المستدامة و ترقية المنتجات المحلية".

و حسب ذات المتحدثة فإن منتجات الدليل تم اختيارها بناء على عوامل عديدة منها الجودة الخاصة المتعلقة بمنطقة الانتاج و المناخ و التربة و العوامل الوراثية اضافة الى العامل البشري على غرار المعارف و الخبرة التقليدية للفلاحين المحليين المتوارثة جيلا بعد جيل.

من جهتها, أكد السيدة فتيحة قروش من المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي أن هذا الدليل المنجز خلال سنتين هو "تصنيف تراثنا الغني بالمنتجات المحلية و تثمين جودة الثروة الحيوانية و النباتية بغية المحافظة عليه و حمايته بصفة مستدامة".

ومن بين المنتجات الرائدة المدرجة في الدليل المقدم خلال هذا الاجتماع, يوجد التمر الجزائري "دقلة نور" من طولقة (بسكرة) المتحصل على الوسم, بالإضافة إلى تمر قورارة من ولاية أدرار.

وفي فئة الأغنام المسجلة, تم ادراج ستة سلالات منها خروف أولاد جلال وسلالة ريمبي وسلالة حمرة، والتي تعرف عالميا بلذة لحمها.

كما يضم الدليل كذلك مجموعة من الفواكه والخضروات, بالإضافة إلى العسل من مناطق مختلفة منها عسل جبال الشريعة (البليدة) وعسل السدر الأصلي من الجلفة والأغواط.

ويتضمن الدليل أيضا مجموعة من الأجبان من مناطق مختلفة في البلاد على غرار جبن بوهزة (متحصل على الوسم), علاوة على أعشاب ونباتات طبية وعطرية.

وفي تعليق لها, قالت السيدة ?روش أن "القائمة ليست مكتملة ولن تكتمل نظرا لثراء وتنوع مواردنا", مؤكدة على أهمية دمج مقاربة اجتماعية وثقافية في تحديد وحماية التراث الزراعي الوطني.

ومن جهته, أشار مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر, محمد السالك أحمد عثمان, الذي شارك في هذا اللقاء, الى دور توسيم المنتجات المحلية في التنمية المحلية وعملية تنويع الاقتصاد الجزائري, مبرزا مساهمة المنظمة في هذه الخطوة.

وفي هذا السياق, أعلن المسؤول ذاته عن مشروع في طور الانجاز, بالشراكة بين وزارة الفلاحة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، من اجل توسيم عسل ششار (خنشلة) وزيت السيق (معسكر).