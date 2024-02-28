المعرض الوطني للطاقات المتجددة بمعسكر: نحو إطلاق برنامج علمي خاص بالطاقات المتجددة لفائدة الطلبة

معسكر - تعتزم المنظمة الوطنية للطاقات المتجددة و التنمية المستدامة قريبا إطلاق برنامج علمي خاص بالطاقات المتجددة موجها لفائدة الطلبة الجامعيين بالوطن، حسبما أفاد به بمعسكر رئيس المنظمة، بن يخو كمال بن دوخة.

و أوضح السيد بن دوخة ل (وأج) مساء أمس الثلاثاء على هامش حفل اختتام المعرض الوطني الأول للطاقات المتجددة بأن هذا البرنامج سيتم اطلاقه في بداية شهر أبريل المقبل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى عشر جامعات بالوطن. و ذكر بأن هذا البرنامج الذي حددت مدة تنفيذه بثلاث سنوات يتضمن أيام دراسية و تكوينية على مستوى هذه الجامعات حول المستجدات المتعلقة بالطاقات المتجددة و الوسائل التكنولوجية الحديثة ذات الصلة بها فضلا عن إقامة معارض حول نفس الموضوع بمشاركة طلبة أصحاب فكرة مؤسسة ناشئة مختصة في الطاقة المتجددة.

و سيتم بالمناسبة برمجة استحداث مخابر بحث في تخصصات ذات صلة بمجال الطاقات المتجددة و تنظيم مسابقات وطنية ما بين الجامعات حول أحسن ابتكار في الطاقة المتجددة.

و يأتي إطلاق هذا البرنامج بهدف مرافقة طلبة الجامعات في مجال تعميق البحوث العلمية الخاصة بالطاقات المتجددة و كذا التشجيع على استحداث مؤسسات ناشئة في المجال، حسب السيد بن دوخة الذي أضاف بأن المرحلة الثانية من ذات البرنامج ستجسد خلال الموسم الجامعي المقبل على أن تشمل 15 جامعة بالوطن.

و أبرز السيد بن دوخة بأن منظمته تسعى إلى تعميم تنفيذ هذا البرنامج على مستوى باقي جامعات الوطن خلال المواسم الجامعية المقبلة. و من جهة أخرى كشف نفس المصدر بأن المعرض الوطني الأول للطاقات المتجددة استقطب أزيد من ألف طالب بجامعة "مصطفى سطمبولي" لمعسكر من أصحاب فكرة مشروع مبتكر و متربصين بالمرافق التكوينية للولاية.

تم خلال حفل اختتام هذا المعرض تكريم المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة المشاركة و كذا طلبة جامعة "مصطفى سطمبولي" لمعسكر و عدد من المؤسسات التكوينية بالولاية و هيئات عمومية مساهمة في نجاحه.

للإشارة عرفت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المنظمة الوطنية للطاقات المتجددة و التنمية المستدامة تحت إشراف وزارة البيئة و الطاقات المتجددة مشاركة 16 عارضا مثلوا مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة ناشطة في مجال الطاقات المتجددة و طلبة أصحاب فكرة مشروع مبتكر في الطاقة المتجددة من جامعة "مصطفى سطمبولي" لمعسكر فضلا عن مؤسسات تكوينية.

و نظم هذا المعرض بالتنسيق مع مصالح الولاية و المجلس الشعبي الولائي و مديريات البيئة و المصالح الفلاحية و الطاقة و المناجم.