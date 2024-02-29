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تأمينات: الجزائرية للتكافل العام توسع شبكة وكالاتها التجارية عبر 30 ولاية نهاية السنة

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 08:00     الفئـة : جهـوي
تأمينات: الجزائرية للتكافل العام توسع شبكة وكالاتها التجارية عبر 30 ولاية نهاية السنة

البليدة - تعتزم الشركة العمومية للتأمين "الجزائرية للتكافل العام" توسيع شبكة وكالاتها التجارية عبر 30 ولاية مع نهاية السنة الجارية, حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء بالبليدة رئيسها المدير العام زيان بوزيان محفوظ.

وأوضح لوأج السيد زيان بوزيان على هامش إشرافه على فتح أول وكالة تجارية بالولاية, أن الجزائرية للتكافل العام التي تعتبر أول مؤسسة عمومية متخصصة في التأمين التكافلي العام بالجزائر, تعتزم توسيع شبكة وكالاتها التجارية عبر 30 ولاية مع نهاية السنة الجارية.

وقال أن المؤسسة موجودة حاليا عبر 12 ولاية على غرار الجزائر العاصمة و عنابة و سطيف و المسيلة و أم البواقي و بجاية و البليدة ومن المرتقب أن تفتتح أخرى قبل نهاية السنة الجارية عبر عدة ولايات كوهران, المرتقب فتحها يوم غد الخميس و بسكرة و باتنة و بلعباس و تلمسان, لافتا إلى أنها تحصي حاليا 2300 زبون.

وتوفر هذه المؤسسة العمومية المعروفة باسمها التجاري "الجزاير تكافل", صيغ متنوعة من المنتجات التأمينية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية لمختلف الفئات من الأفراد و كذا المؤسسات, على غرار تأمين الممتلكات و النشاطات المهنية و الحرفية و كذا الفلاحية و الزراعية و وسائل النقل بالإضافة إلى النشاطات التجارية و الصناعية, حسب نفس المصدر.

وأوضح الرئيس المدير العام, أن التأمين التكافلي هو نظام تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشاركين الذين يتعرضون لأخطار مختلفة من خلال إنشاء صندوق تأمين المشاركين الذي يتكفل بتعويض الأضرار التي تلحق بالمشتركين جراء وقوع الأخطار المؤمن عليها, على أن يتم منحهم نسب متفاوتة من مبلغ اشتراكاتهم نهاية كل سنة في حالة تسجيل الصندوق لفائض مالي.

وتعتبر شركة "الجزاير تكافل" إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي بالجزائر إلى جانب شركة "الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي", واللتين تم استحداثهما في 2022, بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.

وتتخصص مؤسسة "الجزاير تكافل" في التأمين العام, في حين تنشط "الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي" على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي.  

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 20:06
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تأمينات: الجزائرية للتكافل العام توسع شبكة وكالاتها التجارية عبر 30 ولاية نهاية السنة
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 08:00     الفئـة : جهـوي   شارك

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