أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الأربعاء

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي" والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح رعدية، كل من ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، البليدة والمدية، حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار، خلال فترة الصلاحية التي تمتد إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، ما بين 30 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم.
كما تخص ذات النشرية كل من ولايات بومرداس، البويرة وبرج بوعريريج ، حيث ستتراوح كميات الأمطار ما بين 60 و80 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 110 ملم بولاية تيزي وزو، خلال فترة الصلاحية التي تمتد إلى غاية الثانية عشر زوالا.
أما على مستوى ولايات بجاية، جيجل، شمال سطيف وميلة، فمن المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار بها ما بين 80 و100 وقد تصل أو تتجاوز محليا 140 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة التاسعة ليلا.
كما ستعرف كل من ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهرس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة، سقوط كميات الأمطار تتراوح ما بين 30 و50 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 60 ملم خلال صلاحية النشرية التي تمتد من الخميس منتصف الليل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.