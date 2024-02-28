ندوة بجنيف حول ثروات الصحراء الغربية: التأكيد على استعادة السيادة الاقتصادية -

بلعابد : القطاع حريص على توفير بيئة ملائمة للابتكار ونمو ريادة الأعمال -

مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تجدد التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة -

أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الأربعاء -

بعثة استعلامية مؤقتة من مجلس الأمة في زيارة إلى ولاية غليزان -

السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية بني عباس -

مجلس الأمن يؤكد التزامه بعملية سياسية شاملة في ليبيا -

توقيع إتفاقية إطار بين القرض الشعبي الجزائري و مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية -

المؤتمر الدولي للصيرفة الإسلامية : التنويه بجهود رئيس الجمهورية الرامية لدعم الصناعة المالية الاسلامية -

مساهمة هامشية لأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري -

انعقاد الدورة ال11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية -

إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة: تمديد أجل الاكتتاب إلى غاية 14 مارس المقبل -

تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2024 -

استحداث مديرية للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية -

المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-السنغال تجتمع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد -

الجزائر تدين سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة -

الأمير عبد القادر رمز للوعي الثوري ونموذج لتجسيد المفاهيم الحضارية -