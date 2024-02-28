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بعثة استعلامية مؤقتة من مجلس الأمة في زيارة إلى ولاية غليزان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 11:49     الفئـة : جهـوي
بعثة استعلامية مؤقتة من مجلس الأمة في زيارة إلى ولاية غليزان

غليزان - تقوم بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة بزيارة لولاية غليزان، حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال بالولاية.

وتهدف زيارة هذه البعثة التي يقودها النائب، إلياس عاشور ابتداء من امس الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الخميس إلى الاطلاع على واقع المشاريع التنموية بالولاية، وفقا لما أوضحه نفس المصدر.

واطلع أعضاء لجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة على عدة مشاريع على غرار المسجد القطب و مركز الأمومة و الطفولة و العمارات الجاهزة بحي الانتصار و حديقة "الياسمين" بعاصمة الولاية.

كما قامت ذات البعثة الاستعلامية برفقة والي الولاية سامي مجبوبي و رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد القادر بغدادي بمعاينة المحطة البرية للمسافرين ومركز بريد "الطاهر بوشامة" بحي "مينا" ببلدية بن داود و كذا ثانوية في طور الإنجار ببلدية بلعسل بوزقزة ومتوسطتين ببلديتي سيدي خطاب و وايزان، كما أشير إليه.

وتتواصل زيارة البعثة البرلمانية بالولاية إلى غاية يوم غد الخميس بتفقد مشاريع تنموية و منشآت أخرى.

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بعثة استعلامية مؤقتة من مجلس الأمة في زيارة إلى ولاية غليزان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 11:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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