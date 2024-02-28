السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية بني عباس

وأوضح البيان، أن هذا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها المركزية، ومدير الأشغال العمومية لذات الولاية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، شكل فرصة للنواب لعرض ومناقشة انشغالات ساكنة الولاية والمتعلقة أساسا بتطوير البنية التحتية للطرق، من خلال إنجاز وصيانة وإعادة الاعتبار لعدة مقاطع عبر شبكات الطرقات الولائية والوطنية.
وبالمناسبة، أشار السيد رخروخ إلى "أهمية مساهمة قطاعه في تنمية هذه الولاية الفتية، من خلال تجسيد مشاريع من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها استجابة لتطلعات المواطنين"، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على "أخذه بعين الاعتبار جميع الانشغالات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء والعمل على تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة، مع إعطاء الأولوية لاقتراح تسجيل عملية لإنجاز مشروع الطريق الذي سيربط دائرة تبلبالة بمدينة بني عباس على مسافة 136 كلم"، مشيرا الى "أهمية هذا المشروع الذي سيمكن من تقليص المسافة بين ذات الدائرة ومقر الولاية"، تضيف الوزارة.