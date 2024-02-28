Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية بني عباس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 09:51     الفئـة : جهـوي
السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية بني عباس

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية بني عباس، حيث تم الاستماع الى انشغالاتهم بخصوص تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الولاية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن هذا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها المركزية، ومدير الأشغال العمومية لذات الولاية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، شكل فرصة للنواب لعرض ومناقشة انشغالات ساكنة الولاية  والمتعلقة أساسا بتطوير البنية التحتية للطرق، من خلال إنجاز وصيانة وإعادة الاعتبار لعدة مقاطع عبر شبكات الطرقات الولائية والوطنية.

وبالمناسبة، أشار السيد رخروخ إلى "أهمية مساهمة قطاعه في تنمية هذه الولاية الفتية، من خلال تجسيد مشاريع من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها استجابة لتطلعات المواطنين"، حسب المصدر ذاته.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على "أخذه بعين الاعتبار جميع الانشغالات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء والعمل على تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة، مع إعطاء الأولوية لاقتراح تسجيل عملية لإنجاز مشروع الطريق الذي سيربط دائرة تبلبالة بمدينة بني عباس على مسافة  136 كلم"، مشيرا الى "أهمية هذا المشروع الذي سيمكن من تقليص المسافة بين ذات الدائرة ومقر الولاية"، تضيف الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية بني عباس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 09:51     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.28

ندوة بجنيف حول ثروات الصحراء الغربية: التأكيد على استعادة "السيادة الاقتصادية"

24.02.28

بلعابد : القطاع حريص على توفير بيئة ملائمة للابتكار ونمو ريادة الأعمال

24.02.28

مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تجدد التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

24.02.28

إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

24.02.28

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة

24.02.28

أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الأربعاء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.26

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

24.02.26

المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

24.02.26

تنصيب عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

24.02.27

وزير المجاهدين يستقبل وفدا عن حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية لجمهورية بورندي

24.02.26

مراد يستقبل من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد

24.02.26

مراد يؤكد مواصلة الجزائر تعاونها مع الدول الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة