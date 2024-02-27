وهران: زيارة موجهة بمدرسة ضباط الصف للعتاد لفائدة وسائل الإعلام

و ذكر قائد المدرسة في كلمة افتتاحية لهذه المبادرة أن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز العمل الجواري ضمن مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023 /2024 الذي تهدف القيادة العليا للجيش من خلاله التعريف بالمؤسسات التكوينية العسكرية و تعزيز التواصل مع المواطنين في إطار رابطة جيش أمة".

و قال بالمناسبة "هذه التظاهرة فرصة سانحة للاطلاع على مهام المدرسة و معرفة مختلف نشاطاتها خاصة تلك المتعلقة بجانب التكوين" موضحا بأن "المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي لا تقتصر على الجوانب التأهيلية و ترسيخ المعارف و العلوم العسكرية فحسب بل تهدف إلى تكوين فرد عسكري متشبع بالقيم الوطنية يقدس العمل و يتحلى بالنزاهة و الإخلاص في سبيل خدمة وطننا الغالي وعيا منا بالتحديات و التهديدات التي تحيط ببلادنا من كل الجهات".

و أضاف قائلا "لمواكبة التطور والتحكم الجيد في العتاد و مختلف المنظومات عملت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على توفير منظومة متكاملة للتكوين و التدريب القتالي لصناعة أفراد ذوي كفاءة عالية و بمستويات تتماشى و تطور سلاح العتاد و الجيش الوطني بصفة عامة".

وتم خلال هذه التظاهرة زيارة مختلف الهياكل و المعدات و الوسائل البيداغوجية المستغلة في التكوين على مستوى المدرسة و التعرف على مختلف دورات و مراحل التكوين بها على غرار "الأسلحة و إلكتروبصري" و "الذخيرة و الصواريخ" و "منظومات الأسلحة" و "العربات القتالية و الخاصة" و "العربات المدولبة" إلى جانب ورشات الأشغال الخاصة المتعلقة بالصناعة الميكانيكية و غيرها.

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وتقوم مدرسة ضباط الصف للعتاد الشهيد "بن دراوة عبد القادر" بالناحية العسكرية الثانية بتكوين خمس فئات من الطلبة و المتربصين و هي "طلبة ضباط الخدمة الوطنية" و "ضباط صف عاملين" و "طلبة ضباط صف متعاقدين و خدمة وطنية" و "طلبة رتباء متعاقدين و خدمة وطنية" و "طلبة جنود متعاقدين" في ثلاثة عشر تخصص منها الرمي بالرادار و أسلحة صغيرة و متوسطة العيار و ميكانيك العربات المجنزرة.

كما تضمن المدرسة أيضا تربصات دورية في تخصصات مختلفة منها تربص رفع المستوى القتالي و تربص في تسيير الأرشيف العسكري و "تكوين في المكتبة".

و تتوفر المدرسة على دائرة للتعليم العسكري بها قاعات مقلد الرمي بالذخيرة الحية و دائرة للتعليم العام يضم عددا من المخابر على غرار الالكتروميكانيك و الإلكترونيك و الإعلام الآلي و الكيمياء.