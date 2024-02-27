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خنشلة: جثمان المجاهد مسعود بوجزة يوارى الثرى بمقبرة يابوس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 16:20     الفئـة : جهـوي

خنشلة - ووري الثرى ظهر يوم الثلاثاء بمقبرة يابوس بولاية خنشلة، جثمان المجاهد مسعود بوجزة الذي فارق الحياة فجر اليوم عن عمر ناهز ال95 سنة.

و حضر مراسم تشييع جنازة الفقيد، الذي توفي ببيته العائلي بيابوس، الأمين العام لولاية خنشلة علي رابح بمعية المدير الولائي للمجاهدين و ذوي الحقوق علي عبد السلام و السلطات المحلية وممثلي الأسرة الثورية وعدد من رفقاء المجاهد الفقيد خلال ثورة التحرير المظفرة.

و عدد مدير المجاهدين و ذوي الحقوق لولاية خنشلة خلال الكلمة التأبينية التي ألقاها على الحضور بمقبرة يابوس، مناقب وخصال المجاهد الفقيد مسعود بوجزة الذي يشهد له بالشجاعة في مواجهة العدو الفرنسي، مبرزا أهم المحطات التاريخية في مساره النضالي.

و قد ولد ذات المجاهد الراحل في 19 فبراير سنة 1929 بيابوس وإلتحق بجيش التحرير الوطني بالولاية التاريخية الأولى سنة 1955 وشارك في عديد المعارك ضد قوات الاستعمار الفرنسي أهمها معركتي بوعلوان وشيلية الكبرى لتلقي عليه قوات الإحتلال القبض سنة 1958 حيث تم تحويله إلى سجن تازولت بباتنة قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 1960 ويلتحق مجددا بالثورة إلى غاية الاستقلال.

و عقب الاستقلال، إلتحق الفقيد مسعود بوجزة بسلك الجمارك الوطنية إلى غاية إحالته على التقاعد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 16:24
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خنشلة: جثمان المجاهد مسعود بوجزة يوارى الثرى بمقبرة يابوس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 16:20     الفئـة : جهـوي   شارك

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