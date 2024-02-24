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الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري : أنشطة متنوعة وتدشين منشآت بولايات جنوب الوطن

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 18:30     الفئـة : جهـوي

ورقلة - أحيت ولايات جنوب الوطن اليوم السبت الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات بتنظيم أنشطة متنوعة وتدشين منشآت بمشاركة الأسرة النقابية والسلطات الولائية .

وبهذه المناسبة الوطنية نظمت إحتفالية عمالية بدار الثقافة محمد قاضي ببشار بحضور السلطات الولائية وعمال من مختلف قطاعات النشاط ، أبرز خلالها نقابيون محليون للإتحاد العام للعمال الجزائريين في مداخلاتهم جهود السلطات العليا في البلاد في مجال التنمية بالولاية وبمنطقة الجنوب الغربي للوطن   .

كما جرى بذات المناسبة تكريم نقابيين قدامي وعمال عديد القطاعات الذين أحيلوا على التقاعد ، خلال احتفاليات أشرفت عليها السلطات المحلية تقديرا للجهود التي بذلوها في التنمية المحلية .

وقبل ذلك نظمت مراسم الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة بمقبرة الشهداء ببشار بحضور السلطات المحلية ونقابيين وممثلي المجتمع المدني كما أقيمت أيضا أنشطة رياضية متنوعة من قبل مديرية الشباب والرياضة .

وبولاية توقرت فقد تم بمناسبة هذه الذكرى المزدوجة وضع حيز الخدمة محطة جديدة لوقود الطائرات (الكيروسين) بمطار سيدي مهدي بذات الولاية والذي  يحتوي على خزان بسعة 200 متر مكعب ومضختين كهربائيتين وشاحنتين ذات صهريج بسعة إجمالية تقدر ب 52 متر مكعب مخصصة لإيصال الوقود إلى الطائرات.

كما تتوفر هذه المحطة على أنظمة مراقبة ومكافحة الحرائق ومولدات كهربائية ومحول إمدادات الطاقة ،مثلما أوضح لوأج رئيس مركز نفطال بالمطار محمد مني.

ومن شأن هذه المنشأة الحيوية أن تمنح قيمة نوعية لمطار سيدي مهدي سيما و أنها ستمكن من استقبال مختلف أنواع وأحجام الطائرات، الأمر الذي من شأنه إنعاش الحركية التنموية و الإقتصادية بالمنطقة وكذا تنشيط حركة الملاحة الجوية بذات المطار الذي يضمن حاليا 21 رحلة أسبوعيا لمختلف جهات الوطن،- كما أشير إليه-.

وفي إطار ذات المناسبة تم  وضع حيز الخدمة لمشروع توسعة مركز الزفت التابع لشركة نفطال بسعة تخزين 1.120 طن والذي يشغل 71 عاملا ، حيث يساهم هذا المركز في تموين عدة ولايات بمنطقة الجنوب الشرقي من مادة الزفت .

وبولاية تمنراست أشرفت السلطات الولائية على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع الربط بالغاز الطبيعي بحي 505  صورو بعاصمة الولاية ، و الذي من المنتظر أن تستفيد منه 375 عائلة .

كما أعطيت إشارة انطلاق الأشغال للربط بالطاقة الكهربائية بحي أدريان القديم لفائدة 46 عائلة ، حيث سيتم إنجاز شبكة للتوتر العالي وأخرى للتوتر المنخفض مع تركيب محول كهربائي ، إلى جانب تدشين وكالة تجارية لشركة سونلغاز بحي القصر بعاصمة الولاية.

و نظم بمناسبة هذه الذكرى المزدوجة أيضا حفل تكريم عمال و متقاعدين على مستوى شركة نفطال بتمنراست .

كلـمات مفتـاحيــة :
الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري : أنشطة متنوعة وتدشين منشآت بولايات جنوب الوطن
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 18:30     الفئـة : جهـوي   شارك

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