الذكرى المزدوجة ل24 فبراير: تكريم العمال وتدشين عدة مشاريع بولايات غرب البلاد

وبوهران تم بهذه المناسبة التاريخية وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لصالح 310 عائلة ببلدية عين الكرمة بعد إنجاز شبكة نقل بطول 5ر7 كلم بغلاف مالي بتكلفة تقدر ب 5ر282 مليون دج وشبكة توزيع (9ر6 كلم )بغلاف مالي بقيمة 33 مليون دج.
وينتظر أن يتم قبل حلول شهر رمضان المقبل -حسب الشروحات المقدمة من قبل مسؤولي مديرية توزيع الكهرباء و الغاز للسانيا بوهران -إيصال الغاز ل320 عائلة بمنطقة سيدي بختي (بلدية عين الكرمة) تليها منطقتي عين تاسة وبقوق لفائدة 630 عائلة.
وأكد والي وهران السعيد سعيود في تصريح للصحافة أن بلدية عين الكرمة تعد آخر بلدية بالولاية يستفيد سكانها من الربط بالغاز الطبيعي وقد تجاوزت هذه النسبة على مستوى الولاية ككل 80 بالمائة على أن ترتفع قبل نهاية السنة الجارية بعد استلام المشاريع الجاري إنجازها.
وبعين تموشنت أعطيت بالمزرعة النموذجية "سكران هواري "ببلدية شعبة اللحم إشارة انطلاق حملة البذر للبقوليات (الحمص) والتي خصصت لها مساحة 24 هكتارا على مستوى نفس المزرعة.
وزار الوفد الولائي بنفس البلدية المؤسسة العمومية "هيدرو كنال " المختصة في تصنيع قنوات الإسمنت المسلح وتصميم القوالب الإسمنتية والهياكل المصنعة الخاصة بقنوات الصرف الصحي وممرات شبكات الاتصالات إضافة إلى صناعة هياكل محطات الحافلات.
وتميزت مراسم إحياء هذه الذكرى المزدوجة بولاية تيارت والتي احتضنتها الولاية المنتدبة لقصر الشلالة بتقديم عرض حول مشروع انجاز محطة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة العرعارة ببلدية زمالة الأمير عبد القادر والذي يتربع على مساحة 160هكتارا وسيوفر مستقبلا 80 ميغاواط من الكهرباء.
كما تم أيضا وضع حيز الخدمة مشروع تزويد التجمع السكاني الريفي " قيرس" ببلدية الرحوية بالغاز الطبيعي إضافة إلى إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء مسجد "سعد بن معاذ" ببلدية الدحموني.
أما بسيدي بلعباس فقد تم وضع حيز الخدمة لمحطة بيع المواد البترولية تابعة لمؤسسة نفطال ببلدية سفيزف فيما نظمت بمعسكر زيارة إلى المؤسستين العموميتين لأشغال وهندسة الطرق وتعبئة قارورات غاز البوتان بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية.
وبولايات كل من تلمسان و البيض و غليزان و سعيدة و النعامة و مستغانم فقد نظمت مراسم تكريم لمجموعة من العمال و المتقاعدين من مختلف الإدارات والمؤسسات.