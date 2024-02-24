تقلبات جوية: عدة طرقات مقطوعة وصعوبة في السير على مسالك أخرى بسبب تراكم الثلوج

الجزائر- تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من مناطق الوطن خلال ال24 ساعة الماضية في قطع عدة طرق وتسجيل صعوبة في السير على مسالك أخرى بشمال البلاد بسبب تراكم الثلوج, حسب ما علم اليوم السبت لدى مصالح الدرك الوطني.

وفي هذا الصدد, أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني, الرائد سمير بوشحيط, في تصريح لوأج, أن الاضطرابات الجوية الأخيرة تسببت في قطع بعض الطرق, فيما خلفت صعوبة في السير على مستوى مناطق أخرى, سيما بغرب البلاد.

فعلى مستوى ولاية تيسمسيلت, تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين ثنية الحد وسيدي بوتوشنت, فيما يعرف الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين تيسمسيلت والشلف بالضبط ببرج بونعامة صعوبة في السير.

وبالنسبة لولاية المدية, أدى تراكم الثلوج بالطريق السيار شمال- جنوب على مستوى منطقة بن شكاو إلى صعوبة في السير, ونفس الوضعية على مستوى الطريق الوطني رقم 60 أ، الرابط بين بلديتي عين بوسيف والثلاث دوائر وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 64 الرابط بين بلديتي بعطة (المدية) وبوقرة (البليدة)، كما يعرف نفس الطريق على مستوى ولاية المدية صعوبة في السير بمنطقة أولاد ابراهيم بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية البويرة, أدى تراكم الثلوج الى غلق الطريق الوطني 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو, على مستوى منطقة إيكوكار ببلدية بشلول.

كما تسببت الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول ببلدية آيت بومهدي.

وخلف تساقط الثلوج بولاية البليدة صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني 37, الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة، وهي نفس الوضعية التي يعرفها الطريق الولائي رقم 49 على مستوى بلدية الشريعة.