وزارة الداخلية: اتخاذ كل الترتيبات بالمعبر الحدودي الشهيد بن بولعيد لفتحه أمام تنقل الأشخاص والحركة التجارية

وفي هذا الإطار, تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بـ"اتخاذها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي (الشهيد مصطفى بن بولعيد) ابتداء من يوم أمس الجمعة 23 فيفري 2024 قصد فتحه أمام حركة الأشخاص وضمان سلاستها، دخولا وخروجا، من وإلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وذلك بالموازاة مع فتحه أمام الحركة التجارية'' .
ويأتي ذلك --مثلما أشار إليه البيان-- "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, المسداة بمناسبة تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين بين الجزائر وموريتانيا، والذي أشرف عليه مناصفة مع أخيه رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتاريخ 22 فبراير 2024".
كما تأتي هذه الاجراءات "تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار", يضيف المصدر ذاته.