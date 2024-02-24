مركز انتاج الغاز بحاسي باحمو.. لبنة جديدة في صناعة المحروقات بالجزائر

تيميمون- يعتبر مركز انتاج الغاز بحاسي باحمو بتيميمون, الذي قام الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بتدشينه اليوم السبت خلال زيارته للولاية بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ24 فبراير، لبنة جديدة تضاف الى صرح المكاسب السيادية الرامية الى تعزيز مكانة الجزائر في خريطة الدول المصدرة للنفط و الغاز.

ويأتي التدشين الرسمي لهذا المجمع الواقع بعمق الجنوب الغربي للجزائر, لتأكيد رمزية شعار شركة سوناطراك إحياء للذكرى ال53 لتأميم المحروقات (1971-2024), والذي جاء تحت عنوان "من التأميم الى التأمين..قوة التغيير", تغيير بات حقيقة ملموسة بسواعد جزائرية تشكل 100 بالمائة من اليد العاملة بهذا المجمع.

وفي هذا الصدد, أكد رئيس الاستغلال بالمديرية الجهوية لأدرار لدى شركة سوناطراك, السيد عتيق عبدالكريم في تصريح لوأج, أن مركز انتاج الغاز بحاسي باحمو يعد صرحا اقتصاديا وصناعيا و يشكل تدشينه اليوم "مفخرة لكل الجزائريين تتزامن مع احياء الذكرى ال53 لتأميم المحروقات".

وأضاف أن طاقة هذا الأخير تشمل انتاج ما يناهز 4.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا, كما يتم به ايضا معالجة ما لا يقل عن 6 مليون متر مكعب يوميا من الغاز بفضل شبكة الربط التي يتوفر عليها والتي تخص 24 بئر منتج بحقل حاسي باحمو.

كما أشار المتحدث إلى طبيعة معالجة الغاز الخام بالمجمع, والتي تمر وفقا للشروحات التي قدمها بثلاث مراحل، موضحا أن ما ''يميز الغاز المنتج بالمنطقة هو كونه من نوعية جيدة بالنظر الى خلوه من غاز اكسيد الكربون والزئبق و الكبريت وهي خاصية يحبذها المستوردون لهذه المادة الطاقوية''.

و فضلا عن كون المجمع يشتغل بسواعد جزائرية بنسبة 100 بالمائة و ان 60 بالمائة منهم من ابناء المنطقة, فان هذا الصرح الطاقوي يضم احدث التقنيات وما وصلت اليه التكنولوجيا في ميدان الحساب ومعالجة الغاز الطبيعي, في انتظار ان يتدعم بآبار جديدة يتم حفرها حاليا بغرض دخولها حيز الاستغلال خلال السنة الجارية, يقول السيد عتيق.

وعن الافاق الواعدة للمنطقة, تحدث مسؤول قسم الانتاج في المديرية الجهوية لادرار لدى شركة سوناطراك, السيد قاسمي عبد الكريم مؤكدا أن حقل حاسي باحمو يعتبر" اهم حقل في منطقة الجنوب الغربي", مبرزا ان ما يتم انتاجه به يتم نقله الى حاسي الرمل بفضل الانبوب الواصل بين المنطقتين, مشيرا الى ان "الاستراتيجية الخاصة بقسم الانتاج ترمي الى تحقيق هدف اساسي وهو المحافظة على جاهزية الابار وجاهزية شبكة الربط, فضلا عن التسيير العقلاني للمكامن الغازية".