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الذكرى المزدوجة لـ24 فبراير: الوزير الأول يدشن مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو بتيميمون

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 13:14     الفئـة : جهـوي

تيميمون - دشن الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم السبت بتيميمون, مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو, وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ24 فبراير.

وبالمناسبة، تلقى السيد العرباوي شروحات مفصلة حول هذا المركز الجديد، كما قام بجولة تفقدية بمختلف أقسامه ومرافقه.

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ويرافق السيد العرباوي في هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, السيد رشيد حشيشي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, السيد اعمر تاقجوت.

آخر تعديل على السبت, 24 فيفري 2024 13:21
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الذكرى المزدوجة لـ24 فبراير: الوزير الأول يدشن مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو بتيميمون
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 13:14     الفئـة : جهـوي   شارك

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