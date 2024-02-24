الذكرى المزدوجة لـ24 فبراير: الوزير الأول يدشن مركز إنتاج الغاز حاسي باحمو بتيميمون

وبالمناسبة، تلقى السيد العرباوي شروحات مفصلة حول هذا المركز الجديد، كما قام بجولة تفقدية بمختلف أقسامه ومرافقه.
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ويرافق السيد العرباوي في هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, السيد رشيد حشيشي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, السيد اعمر تاقجوت.