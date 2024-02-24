الصالون الدولي ال17 لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل: أزيد من 400 عارض

وحسب المصدر ذاته فإن 81% من العارضين يمثلون شركات وعلامات أجنبية من حوالي خمس عشر بلدا على غرار الصين وتركيا وكوريا الجنوبية وايطاليا وبولندا وتونس والولايات المتحدة وألمانيا .
كما أفاد المنظمون أنه ينتظر مشاركة أكثر من 230 عارضا بجناح "الصين"، مبرزين أن عدد العارضين عرف زيادة بنسبة 100 بالمئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح البيان أن "عارضي خدمات ما بعد البيع والصناعة والمناولة في مجال السيارات، سيقدمون خلال اربعة جملة من الابداعات والمنتجات والمهارات في هذا المجال لفائدة 10.000 زائر مهني منتظر"، مضيفا أن هذه الطبعة ستجمع الشركات "الرائدة" والعارضين التاريخين وكذا عارضين جدد على مساحة تقدر ب12.000 متر مربع.
كما سيحضر هذه التظاهرة عدد معتبر من المناولين الجزائريين الذين سيمثلون في طبعتها ال17 ما يقارب 30 بالمئة من العارضين الوطنيين.
هذا وسيضم صالون إيكيب أوتو ألجيريا 2024 عارضين ينشطون في تجارة مختلف العتاد والتجهيزات والمنتجات والخدمات لفائدة المهنيين في مجال صيانة وتصليح السيارات.
ويتضمن برنامج هذه الطبعة نشاطات مختلفة من بينها قطع الغيار والملحقات وأدوات المرآب والدهان والتنظيف ومنتجات الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
كما سيتم تنظيم نقاش حول الوضع الحالي لقطاع ما بعد البيع وصناعة السيارات في الجزائر عبر طاولات مستديرة ينشطها خبراء وطنيو ودوليون، حسب البيان.