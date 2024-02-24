Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الدولي ال17 لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل: أزيد من 400 عارض

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 12:45     الفئـة : جهـوي
الصالون الدولي ال17 لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل: أزيد من 400 عارض

الجزائر - ستعرف الطبعة ال17 للصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل "إكيب أوتو ألجيريا 2024"، المزمع تنظيمها من 26 الى 29 فبراير على مستوى قصر المعارض (الجزائر العاصمة)، مشاركة أزيد من 400 عارض، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان لمنظمي هذه التظاهرة.

وحسب المصدر ذاته فإن 81% من العارضين يمثلون شركات وعلامات أجنبية من حوالي خمس عشر بلدا على غرار الصين وتركيا وكوريا الجنوبية وايطاليا وبولندا وتونس والولايات المتحدة وألمانيا .

كما أفاد المنظمون أنه ينتظر مشاركة أكثر من 230 عارضا بجناح "الصين"، مبرزين أن عدد العارضين عرف زيادة بنسبة 100 بالمئة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح البيان أن "عارضي خدمات ما بعد البيع والصناعة والمناولة في مجال السيارات، سيقدمون خلال اربعة جملة من الابداعات والمنتجات والمهارات في هذا المجال لفائدة 10.000 زائر مهني منتظر"، مضيفا أن هذه الطبعة ستجمع الشركات "الرائدة" والعارضين التاريخين وكذا عارضين جدد على مساحة تقدر ب12.000 متر مربع.

كما سيحضر هذه التظاهرة عدد معتبر من المناولين الجزائريين الذين سيمثلون في طبعتها ال17 ما يقارب 30 بالمئة من العارضين الوطنيين.

هذا وسيضم صالون إيكيب أوتو ألجيريا 2024 عارضين ينشطون في تجارة مختلف العتاد والتجهيزات والمنتجات والخدمات لفائدة المهنيين في مجال صيانة وتصليح السيارات.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة نشاطات مختلفة من بينها قطع الغيار والملحقات وأدوات المرآب والدهان والتنظيف ومنتجات الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

كما سيتم تنظيم نقاش حول الوضع الحالي لقطاع ما بعد البيع وصناعة السيارات في الجزائر عبر طاولات مستديرة ينشطها خبراء وطنيو ودوليون، حسب البيان.

آخر تعديل على السبت, 24 فيفري 2024 12:49
كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي ال17 لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل: أزيد من 400 عارض
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 12:45     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.24

فلسطين تدعو لموقف عربي وإسلامي موحد لإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني

24.02.24

جمباز/كأس العالم 2024 (مرحلة كوتبوس) : الجزائرية كيليا نمور تتوج بذهبية اختصاص العمودين…

24.02.24

السودان يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة

24.02.24

المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط يحتفي باليوم الوطني للقصبة

24.02.24

الذكرى المزدوجة لـ 24 فبراير: "السيادة الجزائرية كل لا يتجزأ ومكاسب العمال لا محيد عنها''

24.02.24

قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز: أروقة خضراء بمطار الجزائر خاصة بالمشاركين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.22

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموريتاني بمطار تندوف

24.02.22

إرجاء عرض مشروع القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية لأجل ومزيد من المكتسبات

24.02.22

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتحادث مع نظيره التونسي

24.02.22

رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف

24.02.21

السيد بوغالي يتحادث بعمان مع رئيس الوزراء الأردني

24.02.22

رئيس الجمهورية يغادر ولاية تندوف