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الوزير الأول يحل بتيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 11:53     الفئـة : جهـوي
الوزير الأول يحل بتيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير

تيميمون - شرع اليوم السبت, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في زيارة عمل إلى ولاية تيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة ل 24 فبراير.

ويرافق السيد العرباوي في هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد  ووزير الطاقة والمناجم , السيد محمد عرقاب, ووزيـر العمـل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب, والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد اعمر تاقجوت.

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وكان في استقبال الوزير الاول لدى وصوله الى تيميمون و الوفد المرافق له, والي الولاية, السيد سونة بن عمر, و السلطات المحلية.

وسيقوم السيد العرباوي خلال هذه الزيارة بتدشين مركز انتاج الغاز بحاسي باحمو.

آخر تعديل على السبت, 24 فيفري 2024 13:49
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الوزير الأول يحل بتيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 11:53     الفئـة : جهـوي   شارك

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