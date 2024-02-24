الوزير الأول يحل بتيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير

ويرافق السيد العرباوي في هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد ووزير الطاقة والمناجم , السيد محمد عرقاب, ووزيـر العمـل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب, والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد اعمر تاقجوت.
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وكان في استقبال الوزير الاول لدى وصوله الى تيميمون و الوفد المرافق له, والي الولاية, السيد سونة بن عمر, و السلطات المحلية.
وسيقوم السيد العرباوي خلال هذه الزيارة بتدشين مركز انتاج الغاز بحاسي باحمو.