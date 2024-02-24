قسنطينة: استلام مشروع توسعة و تجديد مركز تخزين غاز البترول المميع بالخروب سنة 2025

قسنطينة - سيتم استلام مشروع توسيع و تجديد مركز غاز البترول المميع لمركب نفطال الكائن بمنطقة بونوارة ببلدية الخروب بولاية قسنطينة سنة 2025، حسب ما كشف عنه اليوم السبت مدير مقاطعة الغاز لنفطال، فيصل بعاطشية.

و أوضح ذات المسؤول في تصريح ل(وأج) ضمن إحياء الذكرى المزدوجة الـ68 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و 53 لتأميم المحروقات، أن هذا المشروع الذي انطلقت أشغال إنجازه شهر ديسمبر 2021 و اسند للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى التابعة لمجمع سوناطراك سيساهم في "مضاعفة" قدرات تخزين غاز البترول المميع ''بروبان و بيتان" بمركز التخزين و التوزيع بمركب نفطال ببونوارة بالخروب.

و يشمل مشروع التوسعة الذي وصلت نسبة أشغاله حاليا 41 بالمائة إنجاز أربعة خزانات جديدة منها خزانين مختلطين (بوتان/ بروبان) بسعة 2500 متر مكعب لكل واحد و خزانين مختلطين آخرين بسعة 2000 متر مكعب لكل واحد بإضافة إلى محطة وصول جديدة لخط أنبوب غاز البترول المميع ابتداء من ولاية سكيكدة إلى الخروب (قسنطينة) على مسافة 105,7 كلم، حسبما أضاف ذات المسؤول.

و أفاد السيد بعاطشية أن المشروع يضم أيضا تمديد شبكات توصيل غاز البترول المميع و تركيب صمامات جديدة تعمل بمحركات كهربائية لتحل محل الصمامات اليدوية للخزائن الحالية بإضافة إلى توسيع نظام المراقبة المركزية لمستويات مخزونات غاز البترول المميع بالخزانات الجديدة.

و أبرز المسؤول نفسه في ذات السياق أن توسعة هذا المشروع، ترمي أيضا إلى تأهيل مختلف المنشآت الموجودة و كذا تحسين أمن المركز و تحديث تجهيزات المراقبة على غرار توسيع شبكة المائية المستعملة لمكافحة الحرائق و نظام الوقاية و تركيب مضختين للإطفاء الحرائق امتداد للمضخات الموجودة بالإضافة إلى تحسين سلامة المركز عن طريق توسيع و تحديث نظام حالات الطوارئ و كذا نظام التحكم و القيادة الحالي لدمج المنشآت الجديدة و العديد من التجهيزات الحديثة الأخرى.

و سيسمح تجسيد هذا المشروع الموجه لتموين الشرق الجزائري بغاز البروبان و البوتان و خصص له غلاف مالي يقدر ب 8,34 مليار دج برفع تخزين مركز بونوارة بكمية إضافية تصل إلى 9 ألاف متر مكعب من غاز البوتان و البروبان لترتفع قدرات التخزين من هاتين المادتين إلى إجمالي 19 ألف متر مكعب.