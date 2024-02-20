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عنابة: فتح فندق سيبوس الدولي تعزيز لسياحة الأعمال بالولاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 17:58     الفئـة : جهـوي
عنابة: فتح فندق سيبوس الدولي تعزيز لسياحة الأعمال بالولاية

عنابة - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الثلاثاء بعنابة بأن إعادة فتح فندق سيبوس الدولي بمواصفات الجودة والمعايير الدولية للخدمة السياحية "سيمكن من تعزيز سياحة الأعمال والترويج للوجهة السياحية لذات الولاية".

وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لهذه المؤسسة الفندقية الحضرية ذات الخمس نجوم و ذلك بعد فترة توقف عن النشاط تجاوزت الست سنوات خضعت خلالها لعمليات تهيئة وتوسيع و إعادة تأهيل بغلاف مالي يفوق 11 مليار دج بأن "نزل سيبوس الدولي يعد معلما سياحيا ذي مرجعية بعنابة و بإمكانه اليوم تقديم خدمات سياحية عصرية و ذات جودة تساير متطلبات سياحة الأعمال وتساهم في الترويج السياحي للمنطقة".

وتفقد الوزير بالمناسبة مرافق هذه المؤسسة الفندقية العمومية التي تتسع ل 500 سرير وتشغل 300 عامل من بينهم شباب من خريجي معاهد التكوين في الفندقة والسياحة، و عاين المنشآت الجديدة التي تعززت بها و المتمثلة في ثلاث "3" قاعات للمحاضرات  و قاعة لاحتضان التظاهرات الفنية و العلمية و الثقافية بسعة 400 مقعد إضافة إلى مسابح و فضاءات خدماتية و أخرى للترفيه و الراحة وحظيرة للمركبات بسعة 144 مركبة.

كما زار الوزير بذات الفندق معرضا للصناعات التقليدية والحرفية حيث ركز على أهمية الترويج للمنتجات الحرفية وإضفاء اللمسة الفنية المحلية عليها والتي ستساهم في الترويج للنشاطات الحرفية بالمنطقة و ذلك قبل أن يشرف على التسليم الرمزي للبطاقة المهنية الرقمية للحرفي لمجموعة من الحرفيين الناشطين على مستوى الولاية.

من جهة أخرى، تابع الوزير بمنطقة التوسع السياحي لكورنيش عنابة، عرضا حول وضعية الاستثمار السياحي بالولاية  و تطرق بالمناسبة إلى أهمية تطهير العقار السياحي واستغلاله لتوطين مشاريع سياحية مندمجة ومتكاملة مهيكلة تساهم في ترقية الوجهة السياحية لعنابة.

وذكر الوزير في السياق ذاته بالمؤهلات السياحية الراقية التي تتميز بها مناطق التوسع السياحي لسرايدي و شطايبي وكورنيش عنابة مسلطا الضوء على ضرورة استغلالها لبعث استثمار سياحي في مستوى مؤهلات هذه الولاية.

كما تفقد الوزير مشروع الطريق السياحي عين عشير ـ واد بقراط ببلدية سرايدي واستمع لشروحات حول البعد السياحي لهذا المشروع الذي سيربط كورنيش عنابة بشاطئ واد بقراط و ذلك على امتداد ستة كيلومترات مطلة على البحر حيث يرتقب استلام هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 6 ر5  مليار دج "نهاية السنة المقبلة 2025 "، حسبما تم إيضاحه.

وفي إطار مشاريع الاستثمار السياحي التابعة للقطاع بولاية عنابة، زار الوزير فندق بانوراما "أربع نجوم" بمنطقة سيدي عيسى (عاصمة الولاية) بسعة 480 سريرا و الذي سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح موسم الاصطياف للسنة الجارية 2024 وتابع عرضا لمشاريع استثمارية متكاملة قيد الإنجاز بذات الموقع  تجمع بين إقامات فندقية ومرافق سياحية.

 

 

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عنابة: فتح فندق سيبوس الدولي تعزيز لسياحة الأعمال بالولاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 17:58     الفئـة : جهـوي   شارك

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