ورقلة : تنظيم دورة تكوينية في مجال تربية المائيات لفائدة 50 شابا 

وتلقى المشاركون في هذه الدورة من ولايات كل من ورقلة و تمنراست و الأغواط و المنيعة وجانت و غرداية دروسا نظرية و أخرى تطبيقية حول التعريف بتربية المائيات و الإستزراع السمكي و الأمراض التي تصيب الأسماك و طرق إنجاز الأحواض الخاصة و كذا تقنيات تغذية الأسماك بالإضافة إلى كيفيات إنجاز مشروع خاص بتربية المائيات، حسب المنظمين .
وأشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية التي تدوم ثلاثة أيام أساتذة جامعيين وآخرين من مراكز التكوين و التعليم المهنيين بالولاية و من ملحقة ورقلة التابعة للمركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ، كما أشير إليه.
وتعتبر هذه الدورة مناسبة للتعريف بأهم المشاريع المسجلة بالجهة سيما التي لها علاقة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة والهادفة إلى تعميم ثقافة تربية المائيات و تجسيد المشاريع المسطرة من طرف أصحابها ، كما أوضح مدير الصيد البحري و تربية المائيات صالح بوعيشة .
وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لشعبة تربية المائيات حيث يتجلى ذلك من خلال سن عدة إجراءات تشجيعية لفائدة الفلاحين
الذين يمارسون نشاط تربية أسماك المياه العذبة .
يذكر أن هذه الدورة التكوينية حول تربية المائيات التي يحتضنها معهد التكوين و التعليم المهنيين صلاح الدين الأيوبي بعاصمة الولاية هي الأولى من نوعها التي تنظم هذه السنة بالتنسيق مع مديرية القطاع و ملحقة ورقلة للمركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.