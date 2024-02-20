وهران: افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل

ويشارك في هذه التظاهرة، التي افتتحت بحضور رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عبد الحميد ترغيني و مستشار وزير القطاع، رشيد شلوفي و السلطات المحلية، أكثر من 250 عارضا في قطاعات السياحة و الأسفار و الفندقة و النقل و نظرائهم من دول أجنبية على غرار تونس و تركيا و مصر و جمهورية التشيك و قطر.
كما يحضر هذه الطبعة مختصون في مراكز الحجز و البنوك و شركات التأمين و مكاتب سياحية و مراكز تدريب في مهن الفندقة و السياحة إلى جانب مستثمرين في مجال المعدات الفندقية.
وقد خصص في هذا الموعد السنوي الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 23 فبراير الجاري جناحين الأول للسياحة و السفر و النقل و تجهيزات الفندقة و الإطعام و الثاني للمطابخ والمنسوجات و الأفرشة و منتجات الضيافة و الحمامات و الصناعة التقليدية.
ويسمح هذا الصالون بإبراز المؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر و الحرف التقليدية والفندقة مع التركيز على الإنتاج الوطني و كذا الترويج إلى المقصد الجزائري و ترقية السياحة الداخلية.
كما برمجت في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة من طرف وكالة التظاهرات والاتصال "استرا " تحت رعاية و زير السياحة والصناعة التقليدية و والي وهران لقاءات ثنائية بين العارضين و تنشيط محاضرات و عروض للطهي و مسابقات للزوار.