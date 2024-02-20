Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 15:11     الفئـة : جهـوي
وهران: افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل

وهران - افتتحت فعاليات الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل ومعدات الفنادق و الإطعام اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران. 

ويشارك في هذه التظاهرة، التي افتتحت بحضور رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عبد الحميد ترغيني و مستشار وزير القطاع، رشيد شلوفي و السلطات المحلية، أكثر من 250 عارضا في قطاعات السياحة و الأسفار و الفندقة و النقل و نظرائهم من دول أجنبية على غرار تونس و تركيا و مصر و جمهورية التشيك و قطر.

كما يحضر هذه الطبعة مختصون في مراكز الحجز و البنوك و شركات التأمين و مكاتب سياحية و مراكز تدريب في مهن الفندقة و السياحة إلى جانب مستثمرين في مجال المعدات الفندقية.

وقد خصص في هذا الموعد السنوي الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 23 فبراير الجاري جناحين الأول للسياحة و السفر و النقل و تجهيزات الفندقة و الإطعام و الثاني للمطابخ والمنسوجات و الأفرشة و منتجات الضيافة و الحمامات و الصناعة التقليدية.

ويسمح هذا الصالون بإبراز المؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر و الحرف التقليدية والفندقة مع التركيز على الإنتاج الوطني و كذا الترويج إلى المقصد الجزائري و ترقية السياحة الداخلية.

كما برمجت في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة من طرف وكالة التظاهرات والاتصال "استرا " تحت رعاية و زير السياحة والصناعة التقليدية و والي وهران لقاءات ثنائية بين العارضين و تنشيط محاضرات و عروض للطهي و مسابقات للزوار.

 

                           

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 فيفري 2024 18:05
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 15:11     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.20

منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر ستسمح بالتأكيد على أهمية دور الغاز في المستقبل

24.02.20

مجلس الأمن يخفق في تحقيق مساعي الجزائر في وقف إطلاق النار الفوري بغزة بعد رفض مشروع قرار…

24.02.20

وزير العدل حافظ الأختام يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر

24.02.20

إعادة هيكلة المزارع النموذجية من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

24.02.20

جريمة الكترونية: توقيع مذكرة تفاهم  بين افريبول و "جروب آي بي" 

24.02.20

أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.19

يوم الشهيد: الشعب الجزائري يساند نظيره الفلسطيني ويبارك تضحياته

24.02.19

السيد بوغالي يشرع في زيارة إلى الأردن

24.02.19

محكمة العدل الدولية: بتعليمات من رئيس الجمهورية، الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة

24.02.19

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا

24.02.19

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الصحراء الغربية يستقبل رئيس ''فيتري سير سين''…

24.02.19

الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا