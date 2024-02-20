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غرداية: سفير تركيا لدى الجزائر يشيد بالطابع ''الإستثنائي'' للعلاقات الجزائرية التركية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:06     الفئـة : جهـوي

غرداية - أشاد سفير جمهورية تركيا لدى الجزائر السيد محمد مجاهد كوتشوك يلماز يوم الثلاثاء بولاية غرداية بالطابع ''الإستثنائي'' للعلاقات التي تجمع بين الجزائر وتركيا، مبرزا بأن البلدين يربطهما تاريخ كبير مشترك.

و أوضح الدبلوماسي التركي على هامش اختتام أشغال دورة تكوينية طبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فوريم) بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنمية (تيكا) أن "العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ما انفكت تتعزز".

و أكد السفير في تصريح لوأج "أن علاقات الصداقة التي تجمع بلاده والجزائر مدعوة أن "تتعزز أكثر في الميدان في شتى المجالات سيما منها مجال الفلاحة بالجنوب الجزائري".

و أشار ذات الدبلوماسي في هذا الصدد الى "أن عديد المستثمرين والشركات التركية مهتمة بالإستثمار في الجزائر سيما في مجال الفلاحة واستحداث فرص للعمل أيضا وتبادل الخبرات والمهارات للرفع من الإنتاج والإنتاجية".

كما أبرز سفير تركيا لدى الجزائر أهمية الدعم الذي تقدمه الوكالة التركية للتعاون (تيكا) للجزائر، قبل أن يعلن عن امكانية تطوير التبادلات وإعداد مشاريع مع ولاية غرداية.

و قبل ذلك كان السيد يلماز قد استقبل في زيارة مجاملة من قبل والي ولاية غرداية السيد عبد الله أبي نوار.

و خلال محادثاته مع الوالي أبرز السفير لدى الجزائر ما تزخر به منطقة غرداية من تراث ثقافي ومادي ولامادي "مثير للإعجاب" وكذا القدرات السياحية والفلاحية التي تتوفر عليها.

و أكد ذات الدبلوماسي أن هذه الزيارة قد سمحت له بالتعرف على القدرات المتوفرة بولاية غرداية سيما منها السياحية والثقافية والفلاحية التي تساعد -كما قال- على جذب المستثمرين الأتراك إلى المنطقة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:39
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غرداية: سفير تركيا لدى الجزائر يشيد بالطابع ''الإستثنائي'' للعلاقات الجزائرية التركية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:06     الفئـة : جهـوي   شارك

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