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وهران: حوالي 250 عارضا في الصالون الدولي للصناعة والطاقة والتصدير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 12:40     الفئـة : جهـوي

وهران - يشارك حوالي 250 عارضا من داخل وخارج الوطن في الطبعة السادسة للصالون الدولي للصناعة والطاقة واللوجيستيك والتصدير (وهران انفست إكسبو) التي ستقام من 4 إلى 7 مارس القادم بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، حسبما أفاد به محافظ التظاهرة أحمد حنيش.

و يجمع الصالون زهاء 180 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة متخصصة في مجال الصناعة والتصدير إلى جانب مؤسسات أجنبية وممثلي فروع لشركات أجنبية تنشط بالجزائر من الصين وإيطاليا وتركيا وفيتنام وباكستان وغيرها.

و أبرز السيد حنيش لوأج بأن هذا الصالون الدولي ,الذي سيعرف مشاركة قوية للمجمعات الاقتصادية العمومية الناشطة في مجالات الصناعة والطاقة والإلكترونيك والبناء, يهدف إلى "خلق ديناميكية فعالة بين المتعاملين ودفع التنمية والشراكة الاستثمارية فضلا عن توفير فضاء للتبادل بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين".

و أشار الى أن هذه الطبعة ستعرف أيضا مشاركة سفارات عدة دول من إفريقيا وأوروبا بغية التقرب أكثر من العارضين والمهنيين لإبراز فرص الاستثمار المباشر وتصدير المنتوج الجزائري وكذا بحث سبل الاستثمار وترقية الصادرات مع الجزائر.

و لتشجيع الشباب الجامعي وحاملي المشاريع المبتكرة, تم تخصيص فضاء عرض بصفة مجانية للمدرسة الوطنية متعددة التقنيات لوهران ول 15 مؤسسة ناشئة ومقاولين ذاتيين من مختلف الولايات لتمكينهم من التقرب من الفاعلين الاقتصاديين وإيجاد فرص تجسيد وتمويل مشاريعهم, مثلما تم توضيحه.

كما سيتم على هامش الصالون المنظم بمبادرة من وكالة "سانفلاور للاتصال" تقديم عدة محاضرات ونقاشات حول مواضيع ذات العلاقة بسبل تطوير وعصرنة النشاط الاقتصادي والشراكة المربحة وتشجيع الاستثمار وترقية الصادرات.

للتذكير فقد تم خلال الطبعة السابقة إبرام أزيد من 40 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين محليين وأجانب فيما بينهم وأخرى مع أجانب في فروع عديدة على غرار الصناعة والبناء وغيرهما.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:40
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وهران: حوالي 250 عارضا في الصالون الدولي للصناعة والطاقة والتصدير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 12:40     الفئـة : جهـوي   شارك

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