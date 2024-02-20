بعثة إستعلامية مؤقتة من المجلس الشعبي الوطني في زيارة إلى ولاية سعيدة

منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر ستسمح بالتأكيد على أهمية دور الغاز في المستقبل -

وزير العدل حافظ الأختام يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر -

إعادة هيكلة المزارع النموذجية من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي -

جريمة الكترونية: توقيع مذكرة تفاهم بين افريبول و جروب آي بي -

أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة -

وزير الاتصال يشرف على تنصيب لجنتي يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية والرياضية -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل من طرف ملك الأردن -

الفقه المالكي عامل مهم في وحدة المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري -

الغاز الطبيعي هو المعبر السلس و الآمن لإحلال الطاقات المتجددة في بنية الطاقة العالمية -

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية/تبسة: فوز محمد يحيى ناجمي من أدرار بالجائزة -

مقاولاتية/مجتمع مدني: مبادرات ميدانية لنشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي -

عنابة: فتح فندق سيبوس الدولي تعزيز لسياحة الأعمال بالولاية -

العدوان على غزة: الجزائر تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل متعلق بمناطق التجارة الحرة -

بن جامع: التصويت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر دعم لحق الفلسطينيين في الحياة -

السيد بوغالي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة -

الانتاج العالمي للغاز فاق 4000 مليار متر مكعب في 2023 -

مجلس الأمن يجتمع للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة -

بحث علمي: استحداث منصة رقمية للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية -