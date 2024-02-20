بعثة إستعلامية مؤقتة من المجلس الشعبي الوطني في زيارة إلى ولاية سعيدة

و تهدف زيارة هذه البعثة التي يقودها النائب تبوب سليم وتمتد من السبت الماضي إلى غاية اليوم الثلاثاء إلى الاطلاع على واقع الرقمنة في القطاع بالولاية، وفقا لما أوضحه نفس المصدر.
و صرح النائب تبوب سليم في لقاء أشرف عليه والي سعيدة أمومن مرموري مساء أمس الاثنين بقاعة المحاضرات بمقر الولاية أن "التوجه نحو تحول رقمي يأتي استجابة للالتزام ال 25 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي إلى إرساء نموذج تسيير جديد للإدارات و المؤسسات قائم على مبدأ تعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات"، مثلما تم توضيحه.
و قد عرف هذا اللقاء تقديم عرض من طرف المدراء المعنيين حول مدى تقدم الرقمنة على مستوى هيئاتهم الإدارية.
و حضر هذا اللقاء كل من الأمين العام بالنيابة للولاية و المدراء التقنين و الشؤون العامة و الضرائب و أملاك الدولة و مسح الأراضي و خزينة الولاية و الحفظ العقاري والجمارك و جامعة سعيدة و المراقب المالي.