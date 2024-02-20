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بلعريبي يؤكد على ضرورة على تسريع وتيرة الانجاز بموقع حوش الريح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 11:25     الفئـة : جهـوي
بلعريبي يؤكد على ضرورة على تسريع وتيرة الانجاز بموقع حوش الريح

الجزائر - قام وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, بزيارة تفقدية إلى موقع حوش الريح (ولاية البليدة), أين أكد على ضرورة تسريع وتيرة الاشغال, حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وتفقد السيد بلعريبي خلال زيارته, أمس الاثنين, نسبة تقدم أشغال إنجاز العمارات والتهيئة الخارجية وكذا مختلف التجهيزات العمومية, حيث كانت المحطة الأولى من الزيارة بحي 4000 مسكن الذي يعرف تقدما في أشغال إنجاز البنايات والتهيئة تقدر بـ 90 بالمائة, قبل أن ينتقل إلى مشروع حي 2500 مسكن والذي بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة.

كما قام الوزير بتفقد أشغال التجهيزات العمومية المرافقة للسكنات والمتمثلة في مجمعين مدرسيين, متوسطة, عيادة متعددة الخدمات ومقر للأمن الحضري.

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وأسدى بخصوصها تعليمات "صارمة" بضرورة تسريع وتيرة الأشغال والانتهاء منها في أقرب الآجال, حسب البيان.

وألح السيد بلعريبي, وفق ما ورد في البيان, "على ضرورة انطلاق باقي التجهيزات العمومية المسجلة والبالغ عددها سبعة تجهيزات التي هي في طور انتقاء مكاتب الدراسات".

وفي نهاية الزيارة, أمر الوزير بضرورة الانتهاء في اقرب الاجال من كل مشاريع تثبيت الأرضية على مستوى الموقع وكذا أشغال التهيئة الخارجية ووضع حيز الخدمة مختلف الشبكات كالكهرباء, الغاز والمياه, مستحسنا ربط المشروع بالألياف البصرية, يضيف البيان.

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بلعريبي يؤكد على ضرورة على تسريع وتيرة الانجاز بموقع حوش الريح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 11:25     الفئـة : جهـوي   شارك

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