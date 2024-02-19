غرداية: وضع حيز الخدمة لمحول بشطر الطريق الوطني رقم -1 العابر للولاية بالمدخل الجنوبي لبريان

غرداية- تم وضع حيز الخدمة للمحول الأخير المنجز بشطر الطريق الوطني السريع رقم -1 الرابط بين غرداية والأغواط بالمدخل الجنوبي لمنطقة بريان، حسبما علم اليوم الاثنين لدى مديرية الأشغال العمومية بغرداية.

وتعد هذه المنشأة التي وضعت حيز الاستغلال من طرف السلطات المحلية بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد المصادف ل 18 فبراير من كل سنة، جزءا من محور الطريق السريع الجاري إنجازه بين الجزائر والمنيعة، كما أشير إليه.

وتساهم هذه المنشأة الطرقية الواقعة بالمدخل الجنوبي لمنطقة بريان عند التقاطع مع الطريق الالتفافي والاجتنابي لمدينة بريان في التقليل من حدة الازدحام للوصول إلى مدينة بريان، وتعد من بين الرهانات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحفيز الاستثمار, كما لها انعكاس واضح على البيئة وتهيئة الإقليم وكذا تحسين نقل الأشخاص والبضائع على الطريق الوطني رقم -1، مثلما ذكر مدير الأشغال العمومية إبراهيم شنين خلال العرض الذي قدمه بالمناسبة.

ويندرج إنشاء هذا المحول الممتد على مسافة قدرها 400 متر طولي في إطار عصرنة وتحويل شطر الطريق الوطني رقم -1 الرابط بين غرداية والأغواط إلى طريق سريع على مسافة 32 كلم بغلاف مالي إجمالي يفوق الخمسة ملايير دينار جزائري، حيث يساهم ذلك بشكل لافت في تأمين السلامة المرورية وتحسين قدرة وانسيابية حركة المرور بين ولايات الشمال والجنوب، كما أكد لوأج عبد الله أبي نوار والي غرداية.

ويندرج هذا المحور من الطريق السريع الذي يصل بين شمال وجنوب البلاد في سياق استراتيجية المخطط الرئيسي لتهيئة الإقليم الهادفة إلى تحسين حركة المرور وضمان سلامة مستعملي هذا الطريق الذي هو على وشك أن يصبح طريقا سريعا يكتسي أبعادا قارية (الطريق العابر للصحراء)، حسب نفس المصدر.

ويشكل وضع هذا المشروع حيز الخدمة دون شك حافزا لتحقيق التنمية المستدامة بولايات الجنوب كما ستكون له انعكاسات إيجابية على مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن دعمه للتنمية بهذه الجهة من الوطن.

وقد جاء فتح هذه المنشأة الطرقية أمام حركة المرور في الوقت المناسب للتقليل بشكل كبير من الاختناقات المرورية على مستوى شطر الطريق الوطني رقم -1 وفي نفس الوقت تسهيل التنقل بين مدن شمال وجنوب البلاد، استنادا إلى السيد شنين.

ومما لا شك فيه أن هذا المشروع المهيكل لعصرنة الطريق الوطني رقم -1 والذي أنجز وفق مواصفات تقنية عالمية وبإشارات أفقية وعمودية حديثة مصحوبة بإنارة بالطاقة الشمسية يعد المرحلة الأخيرة بخصوص تجسيد الطريق السريع مال/جنوب "العمود الفقري'' للديناميكية الاقتصادية الوطنية والتوازن الإقليمي، والذي سيمتد إلى غاية مدينة المنيعة على مسافة 260 كلم، وفق الشروحات المقدمة.

وأعطت السلطات المحلية للولاية على هامش وضع هذه المنشأة حيز الخدمة إشارة انطلاق إنجاز مشروع تحديث وتدعيم المدخل الجنوبي لمدينة بريان على مسافة 4 كلم وبغلاف مالي إجمالي بقيمة 580 مليون دج حيث من المنتظر أن يتم تجسيده قبل بداية 2025.

ويمر بولاية غرداية حاليا مقطع بطول 170 كلم من الطريق الوطني رقم-1 منه مقطع بطول 101 كلم مزود ب 68 منشأة فنية من بينها خمسة محولات.