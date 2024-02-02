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وهران: أبواب مفتوحة على القوات البحرية بالقاعدة العسكرية البحرية للمرسى الكبير

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 فيفري 2024 14:58     الفئـة : جهـوي

 

وهران - إنطلقت يوم الجمعة بالقاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير الشهيد (بلحاجي بوسيف) بالناحية العسكرية الثانية تظاهرة الأبواب المفتوحة على القوات البحرية.

و أكد قائد القاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير(بلحاجي بوسيف) العميد عبد الرزاق محمد في كلمة له عند افتتاح التظاهرة بحضور قائد الواجهة البحرية الغربية اللواء بن عياد عبد الحق أن "تنظيم الأبواب المفتوحة للمواطنين يأتي تجسيدا للسياسة الاتصالية للجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تعزيز رابطة جيش - أمة ومد جسور الاتصال والتواصل بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني وتنفيذا لمخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023- 2024.

و نوه العميد عبد الرزاق محمد بتنظيم هذه الأبواب المفتوحة بالتزامن مع الذكرى 56 لاسترجاع السيادة الوطنية على القاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير يوم 2 فبراير سنة 1968.

و أشار ذات المسؤول إلى أن هذه التظاهرة التي تنظمها قيادة القوات البحرية على مدى يومين, تسمح للمواطنين ب"الوقوف عن كثب على مدى احترافية المؤسسة العسكرية وكفاءة إطاراتها والقفزة النوعية التي حققتها القوات البحرية الجزائرية في الجوانب التدريبية والتنظيمية والتسليحية".

و نظمت لصالح زوار القاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير من سلطات مدنية وعسكرية وإعلاميين ومواطنين في اليوم الأول من الأبواب المفتوحة زيارة لعدد من القطع البحرية التي تتوفر عليها القوات البحرية الجزائرية والراسية بالقاعدة ومنها سفينة القيادة ونشر القوات (قلعة بني عباس) وسفينة (طواف أعالي البحار) التي دخلت الخدمة خلال سنة 2023 والسفينة الشراعية (المدرسة) وعدد من القطع البحرية.

و سمحت هذه التظاهرة للمواطنين بالتعرف عن كثب على مدى احترافية القوات البحرية الجزائرية وكفاءة إطاراتها والتطور والعصرنة الذين بلغتهما كما سمحت بالتعرف على المميزات التقنية والعملياتية للقطع البحرية التابعة للقوات البحرية الجزائرية وأنظمة العمل والتدخل سواء في إطار المهام المنوطة بها في ما يخص الدفاع عن الحدود البحرية أو في مجال محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: أبواب مفتوحة على القوات البحرية بالقاعدة العسكرية البحرية للمرسى الكبير
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 فيفري 2024 14:58     الفئـة : جهـوي   شارك

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