إحصاء أكثر من 4 آلاف طير مهاجر بالمسطح المائي ضاية أم غلاز

وهران - تم على مستوى المنطقة الرطبة "أم غلاز" ببلدية وادي تليلات (جنوب وهران)، التي ستحتضن يوم الأحد القادم تظاهرة إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة، إحصاء، منذ منتصف شهر يناير الماضي، أكثر من 4 آلاف طائر مائي مهاجر حسب ما إستفيد لدى محافظة الغابات للولاية.

و بلغ عدد الطيور المائية المهاجرة على مستوى المسطح المائي ضاية "أم غلاز" -التي تتربع على مساحة 300 هكتار و تكتسي أهمية وطنية -4.465 طائر مائي حسب ما أبرزه ل /واج رئيس مصلحة حماية النباتات و الحيوانات بذات المحافظة، نباتي أمين.

و أحصت محافظة الغابات على مستوى هذه المنطقة الرطبة 24 صنفا من الطيور المائية المهاجرة منها 14 صنفا محميا على غرار طائر النحام الوردي الذي بلغ عدده 1.050 طائرا هذه السنة فيما بلغ عدد أنواع الطيور التي تندرج ضمن نطاق الطرائد 10 أصناف -كما ذكر السيد نباتي-.

و قد بلغ عدد الطيور المهاجرة على مستوى المناطق الرطبة خلال عملية الإحصاء الشتوي لهذه الطيور والتي انطلقت في 15 يناير الجاري أكثر من 29 ألف طائر و ستتواصل هذه العملية لتشمل جميع هذه المناطق البالغ عددها ثمانية بالولاية -حسب ذات المصدر-.

و تنظم محافظة الغابات لوهران عدة انشطة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة والذي يأتي هذه السنة تحت شعار" الأراضي الرطبة و رفاهية الإنسان" لفائدة المتمدرسين من مختلف المؤسسات التربوية على غرار عروض و شروحات لتعريفهم بالمناطق الرطبة التي تزخر بها وهران و أهميتها الايكولوجية و الاقتصادية و البيئية و السياحية.

كما سيستفيد التلاميذ كذلك من زيارة ميدانية لاكتشاف عالم الطيور المائية المهاجرة عن طريق استعمال المنظار بمساعدة إطارات قطاع الغابات المكلفة بالإحصاء إلى جانب برمجة حملة تشجير على مستوى محيط هذه المنطقة الرطبة و ذلك بحضور محبي الغابات و ممثلي جمعيات مهتمة بالبيئة.