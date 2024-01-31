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ايليزي: تزويد قرية بالكهرباء 100% شمسية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:42     الفئـة : جهـوي
ايليزي: تزويد قرية بالكهرباء 100% شمسية

الجزائر - سيتم قريبا إنجاز محطتين صغيرتين للطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية في قرية تماجرت بولاية إليزي مما سيسمح بتزويد بالكهرباء بنسبة 100% شمسية لسكنات هذه القرية, حسب ما أفاد به بيان لمحافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية, اليوم الأربعاء .

و أكد البيان أنه "بحضور السلطات المحلية لولاية إليزي, شارك إطارات تقنيون من المحافظة في إطلاق أشغال انجاز محطتين صغيرتين للطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية على مستوى قرية تماجرت التي تبعد بحوالي 320 كلم عن عاصمة ولاية ايليزي".

و حسب ذات المصدر فان هاتين المحطتين للطاقة الشمسية بطاقة 100 كيلووات و 30 كيلووات من الطاقة المثبتة (أي بإجمالي 130 كيلووات) و المجهزتين ببطاريات تخزين "ستمكنان من تزويد 200 منزل بقرية تماجرت بالكهرباء الشمسية بنسبة 100% ".

و أضاف البيان أن تسليم هاتين المحطتين الصغيرتين للطاقة "سيكون قبل نهاية الدراسي الحالي".

و أشرفت على دراسة و تصميم المشروع محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية لجعله مشروعا نموذجيا ل " قرية شمسية و مستدامة 100 %" و الذي من المفروض توسيعه ليشمل ولايات أخرى وفقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد. و ستسهر المحافظة التي تضمن مراقبة أشغال هذا المشروع على أن تكون المحطات و معدات الطاقة الشمسية المنتشرة مطابقة لمتطلبات الجودة و الصلابة و النجاعة.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع لسكان هذه القرية ليس فقط بالاستفادة من طاقة نظيفة و مستدامة بل أيضا بالاستفادة من جميع الخدمات الطاقوية ذات الصلة, يضيف البيان.

و في إطار الإتفاقية-الاطار الموقعة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و المحافظة شهر فبراير 2021 و لسنة 2023, استفادت حوالي عشر ولايات من المساعدة التقنية للمحافظة في انجاز عدة أنواع من مشاريع الطاقات المتجددة.

و يتعلق الأمر, حسب البيان, بإنارة مناطق الظل و المتفرقة بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية الصغيرة و تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية على مستوى المدارس الابتدائية و أنظمة الإنارة العمومية التقليدية و ضخ الطاقة الشمسية على مستوى المستثمرات الفلاحية.

وقد تمحور الدعم التقني الذي تقدمه المصلحة التقنية للمحافظة لفائدة مختلف الولايات خلال سنة 2023 حول عدة إجراءات منها تحليل الدراسات و التحقق منها لتنفيذ مشاريع إدخال الطاقة الشمسية للمدارس الابتدائية و ضخ الطاقة الشمسية.

و تشمل هذه المرافقة أيضا التحقق من مطابقة المعدلات الخاصة بتنفيذ مشاريع إنارة مناطق الظل باستخدام الألواح الكهرو-ضوئية و إدخال الطاقة الشمسية للمدارس الابتدائية و أنظمة الإنارة العمومية التقليدية و الطاقة الشمسية إضافة إلى فحص و التأكد من مطابقة المحطات المنجزة في إطار هذه المشاريع.

و يتعلق الأمر أيضا بتكوين المهندسين و الإطارات المكلفة بمشاريع تركيب أنظمة الإنارة العمومية التقليدية و/أو الطاقة الشمسية و كذا مشاريع تركيب الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية, حسب المحافظة .

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ايليزي: تزويد قرية بالكهرباء 100% شمسية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:42     الفئـة : جهـوي   شارك

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