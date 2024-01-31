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تنظيم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة من 4 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:33     الفئـة : جهـوي
تنظيم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة من 4 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة

الجزائر - تنظم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة  المشروبات والاغذية السائلة "بيفالغ" من 4 إلى 7 فبراير القادم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمنظمين.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية  التي تنظمها مؤسسة "تادامسا إكسبو" بالشراكة مع المؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس", فرصة لمهني القطاع من أجل إبراز قدراتهم وإمكاناتهم أمام الزوار المهنيين والجمهور العام, حسب البيان.

كما تعد فرصة لإبرام شراكات واتفاقيات بين المحترفين, بما يسمح بترقية جودة منتجاتهم وإيصالها نحو الأسواق الخارجية, خاصة وأن هذه الشعبة تساهم في رفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات.

وستكون أيضا هذه الفعالية "الرائدة, والأولى إفريقيا وشرق أوسطيا", فرصة لاكتشاف أحدث الابتكارات في هذه الصناعة الحيوية, حسب المنظمين.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 19:13
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تنظيم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة من 4 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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