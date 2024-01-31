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تسليم مشروع إزدواجية الطريق خنشلة-بابار خلال السداسي الأول من 2024

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 14:49     الفئـة : جهـوي

خنشلة - يرتقب تسليم مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين خنشلة و بابار على مسافة 30 كلم خلال السداسي الأول من 2024"، حسبما أفاد به يوم الأربعاء والي خنشلة.

و أوضح يوسف محيوت في تصريح صحفي عقب زيارة ميدانية عاين خلالها مدى تقدم أشغال بعض المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية, أنه سيتم الانتهاء من أشغال مشروع ازدواجية الطريق خنشلة- بابار الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر ب 2,7 مليار دج "قبل نهاية يونيو المقبل" بعدما شارفت الأشغال على نهايتها في حصتين من ضمن ثلاثة حصص مسجلة في إطار المشروع.

و أفاد ذات المسؤول بأنه تم وضع حيز الخدمة بصفة مؤقتة ل 20 كلم من ازدواجية الطريق الرابط بين خنشلة و بابار حيث يتم استغلالها حاليا من طرف مستعملي الطريق الوطني رقم 80 في الوقت الذي تأخرت فيه الأشغال بالحصة الثالثة التي تمتد على مسافة 10 كلم بعدما تم فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز بسبب عدم التزامها بما ورد في دفتر الشروط الخاص بصفقة المشروع.

كما أردف بأنه أسدى تعليمات إلى مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة من أجل الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بإسناد المشروع لمقاولة جديدة والحرص على متابعة وتيرة سير ورشة الإنجاز من أجل إنهاء الأشغال بالحصة التي تمتد على مسافة 10 كلم في أجل لا يتجاوز "نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024".

و أشار السيد محيوت إلى أنه وقف اليوم الأربعاء على مدى تقدم الأشغال بمشروع الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة والذي يربط المدخل الشرقي للمدينة بمخرج بلدية أنسيغة باتجاه بلدية بابار على مسافة 20 كلم وتلقى وعودا من مقاولات الإنجاز بإنهاء الأشغال بذات المشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر ب 2,7 مليار دج "منتصف مارس المقبل".

و أكد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أن تسليم هذين المشروعين "الحيويين" ـ كما وصفهماـ خلال السداسي الأول من السنة الجارية سيساهم في التقليل من حوادث المرور و تخفيف الضغط المروري ببلدية عاصمة الولاية والمساهمة في الدفع بالحركية الاقتصادية والسياحية بالولاية.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:57
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تسليم مشروع إزدواجية الطريق خنشلة-بابار خلال السداسي الأول من 2024
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 14:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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