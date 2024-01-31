تنظيم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة -

جودو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير -

عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر -

الجزائر ثاني أهم مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في 2023 -

امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس -

دي ميستورا يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماعات حول الصحراء الغربية -

بن جامع يستوقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول فلسطين -

سكن: الاتفاق على مرافقة الأخصائيين الصينيين لمشروعي المدينتين الجديدتين بوغزول والمنيعة -

اجتماع الحكومة: عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي -

اجتماع الحكومة: دراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل -

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات -

المنتخب الوطني: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعتزم خوض تحد جديد مع مدرب جديد -

مجلس الأمن يعبر عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة -

بمبادرة من الجزائر, مجلس الأمن يعتمد مشروع بيان يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات لغزة -

اللقاء حول رهانات الشباب في التحول الرقمي نواة علمية لمجابهة التحديات -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع -

التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائر1 وجامعة أتاتورك بإسطنبول -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من أعضاء الحكومة -

المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي: تتويج مونودراما ذهان 4:48 لشركة دروب للإنتاج المسرحي بتونس -