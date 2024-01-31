سطيف: سر نجاح المؤسسة الصناعية مرتبط بزيادة نسبة الإدماج

سطيف - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون مساء يوم الثلاثاء بسطيف، بأن "سر نجاح المؤسسة الصناعية مرتبط بارتفاع نسبة الإدماج" .

وأبرز الوزير خلال تدشينه وحدة لصناعة آلات غسل الأواني تابعة لشركة "سمحة هوم أبليانس" ملك لمجمع سيفيتال بمنطقة النشاطات و التجارة بالحلاتمة ببلدية قجال (جنوب شرق سطيف) أن من "الضروري أن تتوجه المؤسسات الصناعية إلى رفع نسبة إدماجها لإنجاح نشاطاتها الصناعية أكثر".

وقد ثمن السيد عون في ختام زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى الولاية المجهودات التي يقوم بها مجمع "سيفيتال" لتطوير الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بنسبة الإدماج التي تصل إلى 70 بالمائة، داعيا في نفس السياق إلى تكثيف الإنتاج لولوج الأسواق الخارجية كون المجمع يتوفر على مؤهلات كبيرة تجعله رائدا في هذا المجال.

ودشن الوزير هذه الوحدة الصناعية التي تتربع على 25 ألف متر مربع و تطلبت استثمارا يقدر ب 3،6 مليار دج، حيث تتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة في السنة.

كما دشن السيد عون بالمنطقة الصناعية بسطيف مشروع توسعة شركة "أغروفيلم" لإنتاج مواد التعبئة و التغليف تابعة للقطاع الخاص و الذي تطلب استثمارا بلغ 6 مليار دج و المتخصصة في انتاج مواد التعبئة و التغليف الموجهة للصناعات الغذائية (علب الحليب) بقدرة انتاجية تبلغ 45 ألف طن في السنة.

ويعد هذا المشروع "مهما" كونه من أوائل المشاريع من هذا النوع في الجزائر وهو الذي يتربع على حوالي 22 ألف متر مربع و يستحدث 100 منصب شغل، حسب ما ورد في الشروحات المقدمة بعين المكان .

كما أشرف السيد عون في ختام الزيارة على تدشين وحدة "سينوفا هاوم أبليانس" لإنتاج أجهزة التلفاز لعلامة سامسونغ الذي شرع في النشاط في فبراير2023 بالمنطقة الصناعية لسطيف بغلاف مالي بقيمة 18 مليار دج ثم عاين وحدتين أخريين تابعتين لذات الشركة مختصتين في إنتاج الغسالات و الثلاجات .

وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة الصناعية -التي تضم 1000 عامل - إلى500 ألف تلفاز في السنة، حيث يعتزم المستثمر تجسيد مشروع آخر لإنتاج مكيفات الهواء، حسب ما جاء في الشروحات التي قدمت بعين المكان.

وكان الوزير قد عاين قبل ذلك بالمنطقة الصناعية بأولاد صابر (شرق سطيف) شركة "ميتال ستيل" لإنتاج و تحويل المعادن و المختص في إنتاج حديد الخرسانة بقدرة إنتاجية تصل إلى 850 طنا في السنة، بالإضافة إلى تفقده شركة "فارما انفست" لصناعة الأدوية و المكملات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعلمة (شرق سطيف).