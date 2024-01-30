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"العلاقة بين التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي والاجتماعي" موضوع يوم دراسي بشرق البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 14:48     الفئـة : جهـوي

قسنطينة - تم اليوم الثلاثاء عبر ولايات شرق البلد تنظيم يوم دراسي حول "العلاقة بين التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك بحضور شركاء قطاع التكوين المهني.

فبسطيف، أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على هذا اللقاء بمقر المجلس الشعبي الولائي بحضور ممثلين عن قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والصناعة، فيما تم بقسنطينة إبرام ست (6) اتفافيات بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسة الجرارات الفلاحية ومركز البحث في العلوم الصيدلانية وسلسلة فنادق ماريوت وشركة الصيانة للشرق ومؤسسة تسيير مصالح المطارات.

وبالمسيلة، أمضت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالمناسبة على اتفاقيتي شراكة بمقر المجلس الشعبي الولائي مع  كل من مؤسسة للجبس وأخرى مختصة في أشغال الطرق، تنص على التكفل بالتكوين المتواصل لفئة العمال وتجديد معارفهم.

وبباتنة، تم إمضاء عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين إدارة القطاع وبعض الشركاء الاقتصاديين عموميين وخواص على غرار الغرفة الفلاحية وشركة إسمنت عين التوتة ووحدة إيشمول التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمؤسسة الخاصة لتحويل البلاستيك وصناعة الأنابيب واللواحق البلاستيكية وذلك خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي.

كما تميز نفس اليوم الدراسي بعنابة بإبرام أربع اتفاقيات تعاون ما بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسة التسيير السياحي لفندق المنتزه بسرايدي والمؤسسة الوطنية للعتاد وأشغال الطرق وديوان الترقية والتسيير العقاري وشركة الدراسات التقنية تهدف إلى ترقية الإدماج المهني لخريجي القطاع  على غرار قالمة التي استفاد بها 2.591 متخرجا من قطاع التكوين المهني بمناصب عمل دائمة في القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي العام والخاص وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

كما استفاد بنسبة 3.150  متربصا بقطاع التكوين المهني خلال سنة 2023 من مناصب عمل لدى مختلف الشركاء والمؤسسات الاقتصادية، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء على هامش لقاء مماثل المدير الولائي للقطاع لزهر بوذراع، فيما تضمنت أشغال اليوم الدراسي بولاية أم البواقي إمضاء أربع اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكل من وحدة الجزائرية للمياه ومديرية الخدمات الجامعية (جامعة العربي بن مهيدي) وشركة "جيكا سيقوس" للإسمنت، بالإضافة إلى اتفاقية مع التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات "الهضاب".

وبأولاد أولا جلال، تم إبرام ثماني (8) اتفاقيات شركة مع هيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية خاصة لتمكين حاملي شهادات التمهين من التربص والتوظيف مباشرة في هذه المؤسسات وتكوين يد عاملة مؤهلة.

وبميلة تم التوقيع على 11 اتفاقية لاستقبال وإدماج المتمهنين بعدة مؤسسات اقتصادية خاصة، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها بين المديرية المحلية للتكوين والتعليم المهنيين والشركاء الاقتصاديين 108 مناصب تمهين مع إمكانية الإدماج في العمل بعد استكمال فترة التكوين في عدة تخصصات منها البناء والفلاحة والإنتاج الحيواني والكهرباء والميكانيك الصناعية والسباكة والتلحيم.

ومن بين الاتفاقيات المبرمة اليوم أيضا اتفاقية تضمن فتح 15 منصب عمل لخريجي مراكز التكوين المهني بشركة خاصة لإنتاج المصبرات.

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"العلاقة بين التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي والاجتماعي" موضوع يوم دراسي بشرق البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 14:48     الفئـة : جهـوي   شارك

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