سوناطراك: تمويل عدة مشاريع جوارية تنموية لفائدة ساكنة ولاية المنيعة

الجزائر - يساهم مجمع سوناطراك في تمويل عدة مشاريع جوارية تنموية لفائدة ساكنة ولاية المنيعة التي يقوم فيها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة عمل وتفقد، حسب ما جاء، اليوم الاثنين، في بيان للمجمع.

وأوضح البيان أنه في إطار اليوم الثاني من زيارته إلى المنيعة، مرفوقا بالرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، وكذا الإطارات المركزية لدائريته الوزارية والسلطات العمومية للولاية، أشرف السيد عرقاب على مراسم إمضاء اتفاقية رعاية بين سوناطراك وبلدية المنيعة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى "تمويل مشروع إنجاز قاعة متعددة النشاطات، إذ تندرج هذه العملية ضمن مساعي سوناطراك لمرافقة جهود الدولة لتجسيد مشاريع جوارية تنموية لفائدة ساكنة المنطقة"، حسب نفس المصدر.

كما اطلع السيد عرقاب على عملية التكفل الصحي التي يقوم بها المركز الطبي الاجتماعي لسوناطراك بالمنيعة، الذي يوفر خدمات صحية لعاملات وعمال سوناطراك وكذا المواطنين في وضعية الحاجة إلى الرعاية الصحية.

وخلال نفس الزيارة، وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز محول كهربائي "حاسي الفحل"، إضافة إلى تفقد مشروع ربط المستثمرة الفلاحية "الحجاج" بشبكة الكهرباء، وكذا وضع حجر الأساس لمشروع مركز كهربائي بقدرة إنتاج 400/220 كيلوفولط.

كما أشرف على إطلاق مشروع ربط الشبكة الكهربائية المستقلة قطب عين صالح وأدرار وتيميمون بالشبكة الوطنية للكهرباء، حيث يتضمن هذا المشروع إنشاء خط مزدوج لنقل الكهرباء على الضغط العالي جدا (400 كيلو فولط) من حاسي الرمل إلى تيميمون على مسافة 700 كلم.