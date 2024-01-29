ميناء مستغانم: نمو النشاط التجاري بنسبة 11 في المائة خلال 2023

مستغانم - عرف النشاط التجاري بميناء مستغانم خلال 2023 نمو بنسبة 11 في المائة، حسبما أفادت به يوم الإثنين المديرية العامة لمؤسسة الميناء.

و سجل ميناء مستغانم خلال العام الماضي عبور 1 مليون و312 ألف طن من مختلف أنواع السلع والبضائع مقابل 1 مليون و182 طن سنة 2022 أي بنمو قدره 11 في المائة, يضيف المصدر.

و عرفت حركة الملاحة البحرية خلال هذه الفترة رسو 403 باخرة منها 154 حاملة للبضائع مقابل 294 فقط في سنة 2022.

و بخصوص نشاط المحطة البحرية لنقل المسافرين فقد عرفت سنة 2023 عبور 53.041 مسافر (وافد ومغادر) و22.350 مركبة مصاحبة للمسافرين, يضيف نفس المصدر.

و تحول ميناء مستغانم خلال هذه الفترة إلى منفذ حيوي لاستيراد مختلف أنواع السيارات لاسيما من علامات إيطالية وألمانية حيث أستقبل 36.584 سيارة.

و شهدت حركة الحاويات خلال 12 شهرا من السنة الماضية انتعاشا كبيرا وفقا للمديرية العامة للميناء بعد أن عبرت 18.346 حاوية (شحن وتفريغ) مقابل 6.372 حاوية خلال 2022 أي بزيادة قدرها 188 في المائة.

و تعول مؤسسة ميناء مستغانم على مضاعفة هذه الأرقام بالنظر لعدة مشاريع مبرمجة للعام الجاري والأعوام المقبلة على غرار تجريف وتنظيف حواشي أرصفة الميناء الخمس وترميم محطة الرسو رقم 4 برصيف "الاستقلال" وتغطية محطة الرسو 5 بالخرسانة المسلحة.

و لرفع قدرة استيعاب الميناء الأعداد المتزايدة من الحاويات والسيارات سيتم القيام بعملية تهيئة مساحة 5ر4 هكتار لتلبية احتياجات الزبائن في السنوات المقبلة لاسيما وأن طاقة استقبال الحاويات تقدر حاليا ب 10 آلاف حاوية, كما جرى توضيحه.