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مجلس الأمة: وفد عن لجنة الصحة في مهمة إستعلامية ببشار

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 14:33     الفئـة : جهـوي

بشار - شرع وفد عن لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة يقوده رئيسها البروفيسور حبيب دواقي يوم الإثنين في مهمة إستعلامية حول وضعية قطاع الصحة بولاية بشار.   

و ستقوم البعثة المعنية التي تأتي بتكليف من طرف رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل وعملا بأحكام المادة 137 (الفقرة الثانية) من الدستور والمادتين 50 و 51 من النظام الداخلي لمجلس الأمة في إطار هذه المهمة بمعاينة وعلى مدار ثلاثة أيام وضعية قطاع الصحة بالولاية، وذلك من خلال زيارة عديد الهياكل الصحية، كما أوضح ل /وأج البرلماني بن معمر عمار العضو في هذه اللجنة.

و يتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "ترابي بوجمعة" و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأم والطفل "محمد بوضياف" والمركز الجهوي لمكافحة السرطان بعاصمة الولاية، علاوة على المؤسسة العمومية الاستشفائية "مزراق جلول" بالدائرة الحدودية بني ونيف وغيرها من المراكز وقاعات العلاج المتواجدة بالولاية، مثلما أشير إليه.

كما سيطلع وفد مجلس الأمة خلال هذه المهمة على وضعية تقدم أشغال إنجاز مستشفى 120 سرير بعاصمة دائرة العبادلة، وفقا لنفس المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 16:54
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مجلس الأمة: وفد عن لجنة الصحة في مهمة إستعلامية ببشار
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 14:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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