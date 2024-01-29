Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مقطع الطريق السيار الأخضرية- بودربالة اتجاه الجزائر : تحويل سير مركبات الوزن الثقيل الى الطريق الوطني رقم 5 لمدة شهر

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 15:11     الفئـة : جهـوي
مقطع الطريق السيار الأخضرية- بودربالة اتجاه الجزائر : تحويل سير مركبات الوزن الثقيل الى الطريق الوطني رقم 5 لمدة شهر

الجزائر- أعلنت الجزائرية للطرق السيارة "ADA" أنه سيتم منع مؤقت لسير مركبات ذات الوزن الثقيل في الاتجاه البويرة- الجزائر على مستوى الطريق السيار شرق-غرب, لمدة شهر وتحويل حركة سير هذه المركبات الى الطريق الوطني رقم 5 ابتداء من يوم غد الثلاثاء, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمؤسسة العمومية.

وأوضح المصدر نفسه ان "اجراء المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل سيخص مقطع الأخضرية – بودربالة (البويرة) اتجاه الجزائر, ويسري مفعوله لمدة شهر بدءا من يوم غد الثلاثاء 30 يناير 2024 على الساعة الثامنة صباحا".

وتحويل حركة السير لمركبات الوزن الثقيل في الاتجاه البويرة نحو الجزائر الى الطريق الوطني رقم 5 سيكون وفق مخطط يتضمن خروج مركبات الوزن الثقيل الاجباري من الطريق السيار الى ط. و. 5 من محول الأخضرية غرب, وعودة مركبات الوزن الثقيل من ط. و 5   الى الطريق السيار ممكن عبر محول بن رحمون للطريق الاجتنابي للجزائر أA2 , حسب المؤسسة التي نوهت بأن "مركبات الوزن الثقيل للنقل المشترك غير معنية بقرار التحويل".

وبهدف تحسين السلامة المرورية بمقطع الطريق السيار الأخضرية – بودربالة بولاية البويرة اتجاه الجزائر, وبعد ترخيص السلطات الولائية لكل من ولاية البويرة وبومرداس, وبمقتضى القرار رقم 218 المؤرخ في 25 يناير الجاري, تنهي الجزائرية للطرق السيارة الى علم كافة مستعملي الطريق السيار عن اطلاق عملية صيانة للمقطع المذكور على مسافة 04كلم 300".

وتشمل عملية الصيانة تجديد أرضية الطريق والإشارات الأفقية وتدعيم نظام الإشارات المرورية  العمودية", يضيف البيان.

ويعرف المقطع المعني بهذه العملية, حسب ذات البيان, "تدهور بعض أروقته بالخصوص تلك المخصصة لمركبات الوزن الثقيل مما أدى إلى ظهور تشوهات واهتراءات, جراء الإجهاد الكبير الذي تسبب به الحمولة الزائدة , الغير القانونية".

كما أعلمت الجزائرية للطرق السيارة أنها, وبالتنسيق مع شركاءها المعنيين, من مصالح الدرك الوطني "قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة أثناء عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل".

هذا وتعتذر المؤسسة العمومية لسائقي مركبات الوزن الثقيل لاضطرارها للجوء لهذا الاجراء الاستثنائي و تشكرهم على تفهمهم, و تدعو كافة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة لذات الغرض و خفض السرعة عند الاقتراب من منطقة الأشغال.

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 16:39
كلـمات مفتـاحيــة :
مقطع الطريق السيار الأخضرية- بودربالة اتجاه الجزائر : تحويل سير مركبات الوزن الثقيل الى الطريق الوطني رقم 5 لمدة شهر
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 15:11     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.29

القمة الإيطالية-الإفريقية: عطاف يؤكد على أهمية الإستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت…

24.01.29

سوق أهراس: وضع حيز الخدمة لمركز العبور البري بمنطقة لفويض

24.01.29

ميناء مستغانم: نمو النشاط التجاري بنسبة 11 في المائة خلال 2023

24.01.29

إطلاق برنامج الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الإقتصادي المستدام

24.01.29

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدا

24.01.29

الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة نهاية الشهر المقبل بسبب وقف التمويل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.25

وزير الاتصال يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون