مقطع الطريق السيار الأخضرية- بودربالة اتجاه الجزائر : تحويل سير مركبات الوزن الثقيل الى الطريق الوطني رقم 5 لمدة شهر

الجزائر- أعلنت الجزائرية للطرق السيارة "ADA" أنه سيتم منع مؤقت لسير مركبات ذات الوزن الثقيل في الاتجاه البويرة- الجزائر على مستوى الطريق السيار شرق-غرب, لمدة شهر وتحويل حركة سير هذه المركبات الى الطريق الوطني رقم 5 ابتداء من يوم غد الثلاثاء, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمؤسسة العمومية.

وأوضح المصدر نفسه ان "اجراء المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل سيخص مقطع الأخضرية – بودربالة (البويرة) اتجاه الجزائر, ويسري مفعوله لمدة شهر بدءا من يوم غد الثلاثاء 30 يناير 2024 على الساعة الثامنة صباحا".

وتحويل حركة السير لمركبات الوزن الثقيل في الاتجاه البويرة نحو الجزائر الى الطريق الوطني رقم 5 سيكون وفق مخطط يتضمن خروج مركبات الوزن الثقيل الاجباري من الطريق السيار الى ط. و. 5 من محول الأخضرية غرب, وعودة مركبات الوزن الثقيل من ط. و 5 الى الطريق السيار ممكن عبر محول بن رحمون للطريق الاجتنابي للجزائر أA2 , حسب المؤسسة التي نوهت بأن "مركبات الوزن الثقيل للنقل المشترك غير معنية بقرار التحويل".

وبهدف تحسين السلامة المرورية بمقطع الطريق السيار الأخضرية – بودربالة بولاية البويرة اتجاه الجزائر, وبعد ترخيص السلطات الولائية لكل من ولاية البويرة وبومرداس, وبمقتضى القرار رقم 218 المؤرخ في 25 يناير الجاري, تنهي الجزائرية للطرق السيارة الى علم كافة مستعملي الطريق السيار عن اطلاق عملية صيانة للمقطع المذكور على مسافة 04كلم 300".

وتشمل عملية الصيانة تجديد أرضية الطريق والإشارات الأفقية وتدعيم نظام الإشارات المرورية العمودية", يضيف البيان.

ويعرف المقطع المعني بهذه العملية, حسب ذات البيان, "تدهور بعض أروقته بالخصوص تلك المخصصة لمركبات الوزن الثقيل مما أدى إلى ظهور تشوهات واهتراءات, جراء الإجهاد الكبير الذي تسبب به الحمولة الزائدة , الغير القانونية".

كما أعلمت الجزائرية للطرق السيارة أنها, وبالتنسيق مع شركاءها المعنيين, من مصالح الدرك الوطني "قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة أثناء عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل".