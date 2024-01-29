ربط صوامع الحبوب بالسكة الحديدية بقسنطينة سيدعم قدرات التخزين بالولاية

قسنطينة - تراهن ولاية قسنطينة على تعزيز قدرات تخزين الحبوب والبقول الجافة من خلال انجاز و ربط الصوامع بخط السكة الحديدية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة .

وأوضح السيد صيودة في تصريح خاص لواج أن أشغال ربط صوامع الحبوب التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية على مستوى تعاونية الحبوب و البقول الجافة بالخروب بقسنطينة على مسافة 900 متر تندرج في إطار البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية لتطوير القطاع و تحقيق الأمن الغذائي في هذه الشعبة الإستراتيجية .

وابرز الوالي بالمناسبة أن ولاية قسنطينة تعبر "رائدة في إنتاج الحبوب الشتوية والبقوليات "مؤكدا على أن أشغال ربط هذه الصوامع ذات طاقة تخزين تقدر بـ 50 ألف طن يضاف إليها الصوامع القديمة بطاقة تخزين تصل الى 30 ألف طن بذات التعاونية قد دعمت بربطها بخط السكة الحديدية وهو مشروع -كما أضاف-سيدخل حيز الخدمة "قريبا" ما سيسمح من تعزيز الاستغلال الأمثل لقدرات إنتاج الحبوب و البقول الجافة و كذا تخزينها على مستوى هذه الفضاءات الكبرى في أقرب الآجال الممكنة .

وشدد ذات المسؤول في سياق متصل أن ربط صوامع الحبوب بالسكة الحديدية سيسهم في تحسين عمليات النقل بكميات كبيرة وبكفاءة عالية مع توزيعها بشكل أسرع وأكثر فاعلية ما سيعزز أكثر المكانة الاقتصادية للولاية باعتبارها -حسبه- ميناء خلفيا لتخزين و توزيع هذه الشعبة الإستراتيجية .

وفي سياق متصل بخصوص تعزيز قدرات التخزين بالولاية كشف المسؤول التنفيذي الأول أن ولاية قسنطينة قد استفادت من مشروع هام يتعلق بانجاز 9 صوامع جديدة بالولاية موزعة على المناطق المنتجة للحبوب الشتوية على غرار عين عبيد و ديدوش مراد و بني حميدان مشيرا أنه سيتم إعداد دفاتر الشروط في الأيام القادمة بعد أن تم الانتهاء من مرحلة الدراسة.

من جهته أكد ممثل الشؤون القانونية للوكالة الوطنية للدراسات و متابعة الاستثمارات بالسكة الحديدية بدر الدين بن مبارك أم مشروع ربط الصوامع بخط السكة الحديدية الذي حددت مدة انجازه ب 5 أشهر قد فاقت نسبة إنجازه 90 بالمائة وخصص له غلاف مالي يقدر 328 مليون دج .

وفصل ذات المتحدث أنه بالنظر للأهمية البالغة للمشروع الذي تشرف على متابعته الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، تم حشد 3 فرق تعمل بدوام 24 سا/24 سا تابعة لشركة منشآت السكة الحديدية " INFRARAIL" و مؤسسة الهندسة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة " EGUVA" بمتابعة ومراقبة مكتب دراسات وهندسة السكة الحديدية "SETIRAIL" بانجاز خطين الأول يتعلق الأول بموقف الحاويات القطار و آخر لربط مركب التخزين بسعة 50 ألف طن لتفريغ و تحميل الشاحنات يضاف للخط القديم المربوط بمركب التخزين بسعة 30 ألف طن .

من جهة أخرى أكد المدير الجهوي لشركة نقل الحبوب عبر السكة الحديدية "STG" محمد الهادي عباسة أنه سيتم الشروع "قريبا" في التجارب التقنية لخط السكة الحديدية قبل دخوله حيز الخدمة مشيرا إلى أن هذا المشروع الاقتصادي الهام من شأنه تقليل تكاليف الشحن و تسهيل نقل الحبوب و بكميات كبيرة عبر السكك الحديدية التي ستعزز من السلامة و الأمان لأنظمة التخزين و التقليل من حوادث النقل .

وأضاف ذات المتحدث في ذات السياق أن دخول هذا المشروع الاقتصادي المهم الخدمة سيسمح للمؤسسة من رفع قدرات النقل عبر السكة الحديدية بنسبة 500 بالمائة و هذا بالنظر للتجهيزات الحديثة المستعملة مضيفا أن قدرة تفريغ و شحن الحاويات القطار ستبلغ من 12 ألف قنطار إلى 15 ألف قنطار يوميا.