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تمنراست: إفتتاح أشغال اللقاء الأول حول رهانات الشباب والمجتمع المدني في التحول الرقمي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 11:16     الفئـة : جهـوي
تمنراست: إفتتاح أشغال اللقاء الأول حول رهانات الشباب والمجتمع المدني في التحول الرقمي 

تمنراست - إفتتحت اليوم الإثنين بولاية تمنراست أشغال اللقاء الأول حول رهانات الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي الذي ينظم ضمن مخطط العمل المشترك بين المجلس الأعلى للشباب و المرصد الوطني للمجتمع المدني، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بتسريع مسار الرقمنة.

ويشارك في هذا اللقاء الذي تحتضنه جامعة أمين العقال الحاج موسى آق أخاموك، ممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات الرسمية و المجتمع المدني و المؤسسات الإقتصادية ذات الصلة بالتحول الرقمي إلى جانب الشباب حاملي مشاريع رقمية، حسب المنظمين.

ويهدف هذا الملتقى (29-30 يناير) الذي يحمل شعار ''أساليب مبتكرة لواقع جديد" إلى تعزيز المساهمة الفعالة في تحقيق التحول الرقمي الوطني وترقية المواطنة الرقمية من أجل التنمية و ترقية قدرات فعاليات المجتمع المدني والشباب في اقتراح الآليات والمشاريع و المبادرات الرامية للتحول الرقمي إلى جانب التطرق إلى أخطار التحولات التكنولوجية، وفق ذات المصدر.

كما يتعلق الأمر كذلك بالترويج للمهارات و السلوكيات و الممارسات الفردية والجماعية لتحقيق المواطنة الفعالة وآليات تسهيل المعاملات اليومية للمواطن من خلال جهود الدولة في تعزيز الدفع الإلكتروني، وتسهيل المعاملات المالية عن طريق الرقمنة، و تسليط الضوء أيضا لى المشاريع و المبادرات الرقمية وكذا فرص التنمية بولايات أقصى الجنوب.

وتشمل محاور اللقاء جلسة تفاعلية حول مساهمة الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي بالإضافة إلى تنظيم معرض خاص بالشباب حاملي المشاريع و الجمعيات ذات الخبرة في مجال الرقمنة، كما جرى شرحه.

وتنظم ضمن ذات الأشغال ورشات تكوينية لفائدة المشاركين حول موضوعات أساسيات الرقمنة والهوية الرقمية وحماية البيانات الشخصية و أخلاقيات استعمال الوسائل الرقمية، كما أشير إليه.

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تمنراست: إفتتاح أشغال اللقاء الأول حول رهانات الشباب والمجتمع المدني في التحول الرقمي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 11:16     الفئـة : جهـوي   شارك

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