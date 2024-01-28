الأغواط : مراد ينصب الوالي المنتدب لآفلو

الاغواط - أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم الأحد على تنصيب بن مراح يونس واليا منتدبا لآفلو.

وبالمناسبة, ذكر السيد مراد لدى إشرافه على مراسم التنصيب بالتضحيات الجسام التي تشهد لها المنطقة خلال الثورة المظفرة على غرار معارك جبل عمور وفي مقدمتها معركة الشوابير التاريخية، مشيرا الى أن "هذه البقاع المشبعة بدماء الشهداء الطاهرة يتعين لها أن تكتسي الوجه الذي يليق بها''.

وأكد الوزير أن ترقية دائرة آفلو إلى ولاية منتدبة يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، وحرصه الكبير, من خلال إقراره التقسيم الجديد, على ترقية التنمية المحلية عبر شتى مناطق الوطن.

وأوضح السيد مراد أن إعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث الولايات العشر بالجنوب يندرج كذلك في إطار تحسين ظروف المواطنين بها، مضيفا أن ''الفلسفة وراء استحداث الولايات المنتدبة هي تأهيلها تنمويا واقتصاديا وجعلها منخرطة ضمن الشبكة الإقتصادية الوطنية قصد الإستغلال الأمثل لكل ثرواتنا الوطنية وتحصين بلادنا من كل الأزمات والتبعيات''.

و يأتي هذا الإجراء لتدارك الإختلالات الفادحة التي كانت تعرفها بعض المناطق، مما يبرز أهمية البرنامج الضخم للإستدراك التنموي الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يفرض - كما أضاف الوزير - مواصلة الوتيرة في إطار البرامج العادية لغاية تحقيق الإنصاف التنموي بين كل المناطق.

و قال الوزير أن رئيس الجمهورية ورغم الأزمات المتتالية و أبرزها أزمة كوفيد-19 لم يتوان في إرساء شروط التنمية المحلية و وتوفير أسس ضمان الأمن الغذائي و الطاقوي.

وأشار في هذا الصدد الى أن برنامج تنمية مناطق الظل يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن، حيث خصصت بتلك المناطق مشاريع تنموية بشكل ''إستعجالي'' والتي تضمن على وجه الخصوص التكفل بالنقل و تحسين الظروف التعليمية و توفير المياه و الكهرباء و الغاز و شبكات الطرقات و غيرها من المجالات التي يحتاج إليها المواطن في الحياة اليومية.

ودائما في المجال التنموي, أكد أن تحقيق الأمن المائي يعد أحد الأولويات الإستراتيجية وهو الدافع وراء المشاريع الضخمة لمحطات تحلية مياه البحر.

وأبرز السيد مراد أيضا أن قانون الإستثمار الجديد والآليات المستجدة بموجبه سيحدث حركية ويضفي شفافية أكبر.

وحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال كلمته التي ألقاها بقاعة المحاضرات للمركز الجامعي الشريف بوشوشة بآفلو الجميع من سلطات محلية ومجتمع مدني أن يلتفوا حول الوالي المنتدب من أجل المساهمة في تنمية المنطقة، مؤكدا أنه ومن جهته كدائرة حكومية تقديم كل المساعدة اللازمة للولاية المنتدبة آفلو.

وعلى هامش حفل التنصيب, أشرف السيد مراد على وضع حجر الأساس لمشروع 2.000 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي الشريف بوشوشة بآفلو، وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي تجاوز حجمه 322 مليون دج بآجال إنجاز 22 شهرا .

كما استمع الوزير إلى عرض حول الوقاية من التقلبات الجوية سيما منها الفيضانات بمنطقة شعبة وادي الفرس.