تمنراست: الإهتمام بالمواطن نابع من حرص رئيس الجمهورية على حماية حقوقه عبر كافة ربوع الوطن

تمنراست - أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور اليوم السبت بولاية تمنراست أن الإهتمام بالمواطن نابع من حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حماية حقوقه عبر كافة ربوع الوطن.

وأوضح السيد عمور خلال إشرافه على أشغال اللقاء الجهوي الثالث لناحية الجنوب المنظم من قبل هيئة وسيط الجمهورية بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي بعنوان ''المواطن في صلب اهتمام رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية''، "أن الإهتمام بالمواطن نابع من حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حماية حقوقه عبر كافة ربوع الوطن، من خلال القضاء على الفوارق التنموية وتكريس دولة القانون وصون كرامته وكذا ترقية العدالة الإجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وفاء منه لإلتزاماته الأربعة والخمسون".

وأشار في ذات السياق "أن السلطات العمومية تسعى إلى الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره (المواطن) من أولويات رئيس الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية".

وأبرز وسيط الجمهورية في تدخله أهمية العمل لتعزيز العلاقة بين الإدارة و المواطن و التي لا يمكن أن تتحقق - كما أضاف - ''إلا من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة في تسيير الشأن العام و الارتقاء إلى مستوى النتائج المنتظرة".

ويندرج هذا اللقاء الذي حضره المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلعيد تايتي ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويهدف هذا اللقاء الذي يجمع 12 مندوب محلي لوسيط الجمهورية لناحية الجنوب إلى تشخيص وتقييم آليات التكفل بانشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن.

وستشرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد خلال أشغاله على تنشيط ورشة مشتركة بينها وبين المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية حول آليات "ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية"، حيث تتمحور تلك الورشة حول أهمية نزاهة الموظف العمومي كآلية من آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وأخلقتها وترسيخ ثقافة خدمة المواطن لدى الموظفين والأعوان العموميين في إطار تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة.

كما ستتناول الورشة أهمية اعتماد أنظمة الشفافية والمطابقة لدى كل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات كإحدى الخطوط التوجيهية التي من شأنها رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

وعلى هامش هذا اللقاء الجهوي تفقد السيد مجيد عمور مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بولاية تمنراست، كما استم

ع إلى عرض حول نشاط هذه الهيئة والعرائض التي تلقتها منذ افتتاحها 2020 و إلى غاية 2023 .