معسكر: الشهيد شريط علي شريف... مثال للتضحية والوفاء للوطن

وأبرز أستاذ تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر الدكتور حمايدي بشير في تصريح لوأج أن الشهيد شريط علي شريف يعد مثال للتضحية والوفاء للوطن ورمز للوطنية والنضال من أجل استرجاع السيادة الوطنية ، لافتا الى أن "هذه الشخصية الثورية جمعت إليها الذكاء والحنكة العسكرية والسياسية وهذا بشهادة من رافقوه في النضال ومن عايشوه".

وأفاد ذات المتحدث بأن هذا الشهيد استطاع تجنيد "عدد معتبر" من الشباب بمدينة وهران ومناطق من ولاية معسكر على غرار سيق والنواحي المجاورة لها للالتحاق بجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني لتفجير الثورة التحرير المجيدة بالجهة.

وذكر بأن شريط علي شريف مثال يحتدى به في الوطنية والتضحية في سبيل استقلال الجزائر بإعتباره من الشباب الذين كان لهم دور كبير في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال الفرنسي بوهران ونواحيها وكذا بمناطق من ولاية معسكر.

ووفق وثائق تخص السيرة الذاتية للشهيد بحوزة مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لمعسكر فإن شريط علي شريف قد ولد يوم السادس من أغسطس 1931 بمدينة سيق وقد إلتحق بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية والتي تلقن بها مبادئ حب الوطن والاعتماد على النفس.

وبعدما انتقل إلى مدينة وهران أصبح عضوا فعالا في اللجنة الثورية للوحدة والعمل حيث عين مسؤولا عن العمليات الفدائية بذات المدينة لتوكل له قيادة الفوج المكلف بالهجوم على الثكنة العسكرية "الكميل" بوهران والاستيلاء على ما بها من أسلحة ومعدات وذلك في إطار الهجومات التي خطط لها قادة الثورة التحريرية المجيدة في الناحية الغربية للوطن ليلة أول نوفمبر 1954.

وألقت القوات الاستعمارية الفرنسية القبض على الشهيد بتاريخ 11 نوفمبر 1954 بحي "الحمري" بوهران حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل لتتم محاكمته من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية بذات المدينة والتي أصدرت في حقه حكما بالإعدام يوم 18 ديسمبر 1955 ليتم تحويله إلى سجن وهران ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة لمدة 36 شهرا ، إستنادا لنفس المصدر.

وبتاريخ 28 يناير 1958 وعلى الساعة الخامسة صباحا أعدم الشهيد شريط علي شريف مع رفيقه في الزنزانة الشهيد سلماني شعبان بواسطة المقصلة.

وأعدت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية معسكر بمناسبة الذكرى ال66 لإعدامه برنامجا ثريا يشمل محاضرات وندوات تاريخية تسلط الضوء على نضال الشهيد بمشاركة أساتذة وباحثين من جامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر فضلا على إقامة أنشطة تاريخية حول سيرته النضالية عبر عدد من المدارس الابتدائية ، وفق ذات الهيئة.

كما برمج بث شريط وثائقي ومعرض للصور والوثائق حول السيرة البطولية لهذه الشخصية الثورية وذلك على مستوى المتحف الولائي للمجاهد، استنادا لذات المديرية.