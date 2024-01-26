تيارت: إشادة بالمشاريع المنجزة للتكفل بسكان المناطق النائية

و أوضح الوزير لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة لمركز صحي وتدشين مجمع مدرسي بمنطقة "الرجل" التابعة لبلدية الرشايقة عقب إشرافه على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لقصر الشلالة أن "هذه المشاريع ستساهم لا محالة في تحسين ظروف حياة السكان خاصة بعد فتح مسلك ريفي يربط المنطقة ببلدية الرشايقة بمبادرة من البلدية".
و أبرز السيد مراد أهمية هذا المرفق التربوي لفائدة أطفال المنطقة حيث تم توفير لهم الظروف المواتية لمزاولة دراستهم على غرار الطاقم التربوي والتدفئة والإطعام والنقل المدرسي.
و كانت منطقة "الرجل" الريفية استفادت في اطار برنامج تنمية المناطق النائية من مجمع مدرسي يحمل اسم المجاهد الراحل وزان أمعمر يضم ثلاث حجرات للدراسة ومرافق مكملة تم انجازه في ظرف خمسة أشهر بمبلغ 1ر62 مليون دج ويدرس به 45 تلميذا.
كما أشرف إبراهيم مراد على وضع حيز الخدمة لمركز صحي بذات المنطقة أعيد تأهيله من طرف البلدية وتجهيزه على عاتق مديرية الصحة حيث يضمن الخدمات الطبية من طرف طبيب عام وممرض.
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و استمع الوزير أيضا إلى عرض حول المبادرات المحلية في مجال الأشغال العمومية التي اشرفت السلطات الولائية لتيارت على تجسيدها من خلال تجنيد عتاد وإمكانيات البلديات مما مكن من انجاز 150 كلم من المسالك الريفية.
و خلال ذات الزيارة أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تدشين العيادة المتعددة الخدمات "شرقي قدور" بقصر الشلالة والتي كلف انجازها 5ر220 مليون دينار في اطار البرنامج القطاعي ليشرف أيضا على التسليم الرمزي لعدد من عقود الملكية لمستفيدين من سكنات في اطار التحصيصات الاجتماعية للبناء الذاتي وهذا من أصل 326 عقد.