طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية المدية

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, اليوم الخميس, نوابا من البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية, حيث تم الاستماع الى انشغالاتهم بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية, لاسيما التجمعات السكنية الجديدة و السكنات الريفية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

واوضح البيان, أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب, جمع السيد عرقاب, بمقر الوزارة, مع كل من السادة رباح محمد, سالمي لخضر, حميدي يوسف, كبريتة محمد, ميلودي رشيد, ابراهيمي إسماعيل ومبروكي محمد الأمين, نواب البرلمان بغرفتيه, وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على المواضيع التي تم مناقشتها في اللقاءات المنصرمة مع وزير الطاقة والمناجم, والتي تمحورت أساسا حول الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق غير الموصولة, كالأحياء السكنية الجديدة والسكنات الريفية والمنعزلة وربط المستثمرات والمناطق الفلاحية وكذا تموين الفرق الرياضية وملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع, يضيف نفس المصدر.

وتم التطرق ايضا الى ملف إعادة تأهيل وتحويل بعض الشبكات الكهربائية, بالإضافة الى تأهيل محطات خدمات شركة نفطال وتزويدها بمادة السير غاز وكذا إمكانية إنجاز محطات جديدة بالولاية خاصة على طول الطريق السيار.

كما كان موضوع المشاريع الاستثمارية المنجمية بالولاية موضوع انشغال السادة النواب, على غرار مشروع منجم استخراج مادة الباريت, ببلدية البرواقية, حسب الوزارة.

وفي ختام هذا اللقاء, قدم السيد عرقاب توضيحات عن مجمل انشغالات النواب, معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها, خاصة ما تعلق منها بالتوصيلات الكهربائية للمواطنين والمستثمرات الفلاحية التي تم لحد الآن ربط 112 مستثمرة بالولاية.

كما اكد الوزير على مواصلة جميع البرامج المسطرة مسبقا في هذا المجال, وفقا للبيان, مذكرا أن نسبة الربط بالكهرباء بلغت على مستوى الولاية نسبة 94 بالمائة, في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 76 بالمائة.