تيارت: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لقصر الشلالة

تيارت - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد مساء اليوم الخميس على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لقصر الشلالة (تيارت) توفيق داودي وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بترقية سبع دوائر عبر الوطن إلى ولايات منتدبة.

وأكد الوزير خلال هذه المراسم التي عرفت حضور السلطات المحلية لولاية تيارت والمنتخبين والأسرة الثورية وأعيان دائرتي قصر الشلالة والحمادية اللتان تشكلان الولاية المنتدبة الجديدة أن هذه الاخيرة تتوفر على مقومات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالولايات العشر التي تم إنشاؤها سابقا بجنوب البلاد مما يؤهلها لتصبح مستقلة عن الولايات الأم.

كما أشاد بالنظرة المتبصرة والشاملة للرئيس تبون فيما يتعلق تحقيق إزالة الفوارق والاختلالات التنموية عبر كل ربوع الوطن من خلال مختلف قراراته لا سيما فيما يتعلق بترقية عشر ولايات جديدة بالجنوب الى ولايات كاملة الصلاحيات مع مواصلة ذلك بترقية ولايات منتدبة جديدة.

كما ركز على ما تزخر به الولاية المنتدبة لقصر الشلالة من امكانيات خاصة في مجال الفلاحة مؤكدا أن المستقبل في ضمان أمننا الغذائي وهو ما تسعى إليه السلطات العمومية من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وذكر أن "التنمية ستتسارع بالولاية المنتدبة قصر الشلالة ومثيلاتها مما سيحسن الإطار المعيشي للمواطنين ورفع الغبن عنهم بفضل سياسة رئيس الجمهورية الذي استطاع تشخيص الوضع وذلك لمعرفته بالجماعات المحلية حيث أقر برنامجا خاصا للتكفل بالمناطق النائية والذي أصبح واقعا معاشا تمثل في شق الطرقات الريفية وتحسين ظروف التمدرس وتوفير التغطية الصحية وسبل ممارسة الرياضة".

وأضاف السيد مراد أن سياسة رئيس الجمهورية تميزت أيضا بإعادة تهيئة الإقليم بإنشاء عشر ولايات بالجنوب مما ساهم في إبراز القدرات ومجالات إنتاج كل منطقة مشيرا على سبيل المثال الى أن انتاج الأعلاف بولاية تيميمون بمقدوره تلبية الاحتياجات الوطنية إضافة الى بروز ولاية توقرت كمنطقة لإنتاج الطاقة.

وأكد الوزير أن حسن تفعيل المقدرات والإمكانيات ينطلق من إشراك المواطن وإقحامه في بناء الاستراتيجيات المحلية ولذا فقد تم دسترة كل من المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب لضمان إشراكهم في هذا المسعى اضافة الى نشاط نواب البرلمان بغرفتيه.

وفي ذات السياق أمر الوزير الولاة الجدد بالانفتاح على جميع فعاليات المجتمع والاستماع الى اقتراحاتهم لرسم خطة واضحة المعالم والأهداف وإعلام جميع المتدخلين بها حتى يسهل تنفيذها في اقرب الآجال مؤكدا أن الدولة من جهتها سترافق الولايات المنتدبة الجديدة مثلما فعلت مع الولايات العشرة المستحدثة بجنوب الوطن.

كما أكد أن عملية ترقية الدوائر ستستمر بصفة تدريجية بهدف مجاراة التطور السريع وتثمين إقليم بلادنا "القارة".

وتتواصل زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى الولاية المنتدبة قصر الشلالة بتدشين العيادة المتعددة الخدمات "شرقي قدور" بقصر الشلالة وكذا مركز صحي ومجمع مدرسي بمنطقة "الرجل" ببلدية الرشايقة فضلا عن إشرافه على عملية توزيع عقود الملكية لسكنات في اطار التحصيصات الاجتماعية للبناء الذاتي .